“Qué pésimo servicio”: Yaneth Waldman mostró su molestia con famoso supermercado y hasta sacó a flote sus derechos

Yaneth Waldman es una actriz, presentadora y cantante colombiana, reconocida por su participación en telenovelas como ‘Los Reyes’, ‘El secretario’, ‘Pandillas, guerra y paz’, entre otras. Actualmente, la bogotana está dedicada a su faceta teatral, demostrando a través de sus redes sociales lo emocionada que está de llevar a cabo su más grande pasión. Sin embargo, recientemente, Yaneth volvió a reaparecer en plataformas digitales en donde mostró su molestia por famoso supermercado y aseguró sacó a flote sus derechos.

La famosa actriz inició sus declaraciones asegurando que se trataba de una “crítica constructiva” a tiendas Jumbo, pues según ella, en el almacén ubicado en Santa Ana: “No hay quien empaque el mercado, le toca a uno empacarlo, el servicio pésimo. Que se pongan las pilas porque es que supermercados hay muchos”, fueron algunas de las declaraciones de la famosa actriz. Seguidamente, Yaneth reiteró que se dirigía, precisamente, a este sitio pensando en la comodidad y los precios con los que cuentan.

“Pilas, Jumbo”, reiteró la actriz. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues resaltó que otro de los inconvenientes que tuvo fue con el váucher de compra: “El cual tengo derecho, nada que me lo traen porque lo están imprimiendo en las oficinas, así que, mal, pésimo”.

Finalmente, la actriz a la salida del almacén reiteró que ya le habían entregado su váucher: “No lo dan, pero empacan todo en bolsas plásticas, por eso yo traigo mis bolsas porque no me gusta usar bolsas plásticas, pero aquí a todo el mundo si le empacan el mercado en bolsas plásticas, así que no es cuestión de salvar al planeta ese no es el caso”.

Lo cierto es que más allá de sus declaraciones con respecto a mencionado almacén, la actriz sigue más enfocada que nunca en cada uno de sus proyectos y por estos días aprovechando para pasar tiempo con su familia y disfrutar de fin de año. Pues en pasadas entrevistas terminó confesando que no suele celebrar la navidad, pero eso sí, los diversos videos de entretenimiento no faltan a través de plataformas digitales.