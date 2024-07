Ana Karina Soto habló de su supuesta rivalidad con Carolina Soto de ‘Día a día’, ¿de verdad no se pueden ni ver?

Ana Karina Soto es una de las caras más reconocidas del entretenimiento en Colombia, ya que desde hace más de 15 años forma parte del equipo del Canal RCN, siendo una de sus presentadoras estrellas, figurando en programas como ‘Estilo RCN’ y actualmente hace parte de ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana express’ que pertenecen al mismo canal, sin embargo, recientemente Ana Karina habló de su supuesta rivalidad con Carolina Soto de ‘Día a día’.

La ocañera ha sabido ganarse el cariño de los televidentes debido a su sencillez y espontaneidad ante las cámaras y por ende, la amplia experiencia con la que cuenta en la pantalla chica, además de integrar su actividad en la televisión con sus diversas apariciones en las redes sociales, pues sobre todo en su cuenta de Instagram, Ana Karina Soto suele ser muy activa contándoles a sus fans sobre varias de sus rutinas y también siendo la cara de importantes marcas quienes la buscan con el fin de hacer crecer sus negocios.

Aunque Soto no suele aparecer en programas de entretenimiento, recientemente la presentadora de ‘Buen día Colombia’ fue entrevistada por una de las figuras del equipo de ‘Lo sé todo’, donde se refirió a diversos temas, entre ellos su supuesta rivalidad con Carolina Soto, donde reiteró: “Empezaron a atacarme y a decir que yo me quería copear a Carolina, que porque como ahora Carolina tenía su casa de campo entonces yo también, no. No es copiarle, obviamente amo a Carolina, admiro lo trabajadora que es junto a Germán, lo que han logrado y pues que chévere poder también aprender de las amigas. Mi terrenito, yo también me lo merezco”.

Las respectivas declaraciones pusieron sobre la mesa que entre Ana Karina Soto y Carolina Soto no existe ningún tipo de rencilla, pues a pesar de estar en canales diferentes tienen una amistad desde hace varios años, la que habría iniciado mientras que ambas presentadoras hacían parte de la sección de entretenimiento del Canal RCN que desde hace un tiempo cambió de nombre, pero fue conocida como ‘Estilo RCN’

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto, presentadora de RCN?

Durante una de las transmisiones de ‘Buen día Colombia’ y durante uno de los juegos que suele realizar Ana Karina Soto sufrió un accidente junto a Viena Ruíz, donde el golpe la terminó llevando al hospital: “Tengo todo esto inflamado, tengo un morado, pues a raíz del golpe (...) Estuve en la clínica me aplicaron una inyección para el dolor y la inflamación, luego el doctor me vio me mandaron una cita con un especialista, con un otorrino, me mandaron medicamentos y me mandaron 5 días de incapacidad. Ya está mañana hablamos con Viena y le pedí disculpas por mi reacción (...) En esta ocasión tengo es un traumatismo leve de nariz, hay que esperar que pase la reacción del golpe que se desinflame y pase el moradito. “, agregó Ana Karina Soto.