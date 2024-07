Inés María Zabarraín de ‘Noticias RCN’ lamentó el fallecimiento de su suegro con sentido mensaje

Noticias Caracol es uno de los noticieros más reconocidos y vistos del país, sus presentadores se han constituido como parte fundamental de las tardes y noches de muchos colombianos que buscan informarse pero también entretenerse. Uno de los presentadores más reconocidos es Jorge Alfredo Vargas, que desde hace aproximadamente 35 años lleva ejerciendo el oficio de periodista; en sus redes sociales constantemente comparte las experiencias que vive a diario.

Aunque su enfoque en redes deja ver mucho su vida profesional, no deja pasar algunos momentos para compartir algunos de los momentos que vive con su familia. Lamentablemente, Jorge Alfredo ha tenido situaciones difíciles en su vida y con un conmovedor mensaje, le dedicó unas especiales palabras a su padre fallecido.

El periodista del informativo de Caracol, comentó que su padre falleció hace 20 años y que, además, en su cotidianidad lo recuerda de forma constantemente, Jorge Alfredo Vargas contó por medio de su cuenta de Instagram: “Ya son 20 años sin ti al lado de nosotros. Y sabes que parece que fuera hace unas horas que estábamos juntos echando carreta y viendo fútbol, no sabes todo lo que ha pasado y no te imaginas la falta que nos has hecho y no ha pasado un solo día de estos 7.200 días que no te extrañe y te piense”.

Además, muchos de los colegas de Jorge Alfredo le dieron palabras de apoyo, incluso su esposa Inés María Zabarraín también compartió parte de los recuerdos que tiene junto a su fallecido suegro y dijo “Alfredito siempre con nosotros y cerquita de nuestro corazón”, ambos tratan de transmitirle a sus tres hijos lo que fueron las enseñanzas de su abuelo y la persona que fue en vida.

Jorge Alfredo Vargas contó su cábala para presentar

Sus costumbres antes de entrar a la emisión, el presentador afirmó que es una persona muy católica y que trata de poner su religión en varios aspectos de su trabajo, Malú reveló que todos los días antes de empezar la emisión hace una oración, a lo que Jorge Alfredo respondió: “no solo me doy la bendición por mi, sino por Javier y por todo el equipo, le digo a Dios que ponga en mi boca las palabras que tienen que salir, porque estamos llegando a mucha gente y hay que hacerlo con responsabilidad”.