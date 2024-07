¿Un nuevo rumbo? Este es el motivo de la ausencia de Carolina Soto de ‘Día a día’ de Caracol

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión que lleva más de 20 años, siendo parte de las mañanas de los colombianos, contando con reconocidas figuras de la farándula y también uno que otra mecánica para hacer sacar a flote aquellas habilidades blandas entre sus presentadores, sin embargo, desde hace varios días Carolina Soto está ausente de ‘Día a día’ y este es el motivo.

La caleña suele estar presente durante los 5 días de la semana en el matutino en compañía de Carlos Calero, Iván Lalinde, Carolina Cruz y Catalina Gómez, siendo considerada como la “mamá” del equipo debido a su preocupación en cada una de las actividades, pero también su competitividad, sin dejar de lado a los seres más importantes de su vida, su familia, a quienes siempre tiene presentes.

Soto, aprovechando las vacaciones escolares de sus hijos, Violetta y Valentino, emprendió unas lujosas vacaciones por diferentes lugares del mundo. De acuerdo a lo compartido por medio de sus redes sociales, la primera parada fue en Madrid, España, recorriendo algunos lugares de esta ciudad, así como también acompañó a su hijo en un entrenamiento en el Real Madrid, teniendo en cuenta su pasión por el fútbol.

Posteriormente, la familia Soto González llegó a Capri, Italia y recientemente se dejó ver en Atenas, Grecia, aprovechando para recorrer algunos sitios debido a que hacen parte de un crucero por este territorio, siendo sus lujosas vacaciones el motivo por el que ha estado ausente Carolina Soto de ‘Día a día’ y hasta el momento se desconoce la fecha en la que regresará al matutino, pues llevaba varios días esperando estos días de esparcimiento junto a sus seres queridos.

¿Por qué el esposo de Carolina Soto no tiene redes sociales?

En pasadas apariciones, Carolina Soto de ‘Día a día’ confesó que su esposo decidió no tener redes sociales desde la llegada de su primer hijo, pues quería enfocarse en ellos debido al tiempo que las plataformas digitales pueden llegar a tomar: “para él no significaba mucho, porque él no trabaja en entretenimiento ni nada, entonces decidió cerrarlas”.

A pesar de ello, las redes para el esposo de la presentadora de ‘Día a día’, tampoco terminan siendo un problema debido a que es un trabajo fuera de la televisión de Soto que le dejaría altas ganancias.