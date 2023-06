Lujos y excentricidades: Así es la vida de Carolina Soto y su esposo, ganan estas ‘jugosas cifras’

Carolina Soto es una de las presentadoras más talentosas, bellas y queridas en la televisión colombiana. Su aparición en el matutino ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la ha catapultado a la fama. Su carisma le ha permitido meterse en el corazón de los televidentes, quienes viven al tanto de cada uno de sus movimientos. Aunque ‘Carito’ es muy activa en redes sociales, su esposo pocas veces se deja ver. Es por ello que ha causado gran intriga entre la audiencia. Aquí le contaremos de quién se trata.

Más noticias: Ella es la nueva periodista de Noticias Caracol que dejó ‘boquiabierto’ a más de uno, no la bajan de “divina”

Para nadie ‘es un secreto’ que la vida de Carolina Soto es de inspiración para muchas y muchos de sus seguidores. Presentar televisión, ser una figura pública, vivir entre lujos y tener un esposo exitoso a su lado, es algo que las mayorías añoran. Por tal razón, le explicaremos cómo Carito llegó hasta ese nivel, quién es su esposo y cómo manejan los gastos de la excéntrica vida que se dan.

¿Quién paga los gastos en el hogar de Carolina Soto?

No es como la gente lo estaba imaginando. ‘Carito’ reveló que ambos comparten las responsabilidades, ya que cada uno cuenta con un empleo que les deja ‘jugosas cifras’ mes a mes, aparte de sus emprendimientos personales.

“Los gastos de la casa, las vacaciones, todo lo de los niños es entre los dos, porque finalmente él trabaja y yo también trabajo. Entonces lo que nos gusta es como eso, no se vea como todo superpartido y dividido, sino que todo es de todos. Así hacemos y nos ha funcionado superbién”, explicó Carolina en sus redes sociales.

¿Quién es el esposo de Carolina Soto?

El hombre que se le robó ‘el aliento’ a Carolina Soto se llama Germán González, es un ingeniero mecánico con amplia experiencia en el sector y trabaja para importante multinacional, lo que lo hace un hombre financieramente fuerte. Ambos llevan casados 10 años. Además, la parejita ya cuenta con 2 hijos.

Más noticias: Estos son los barrios más ‘baratos’ para vivir en Bogotá, según ChatGPT, ¿está el suyo?

Lujos y excentricidades: llevan una vida de ‘ensueño’

Aunque no se sabe la cifra que devenga Germán González, esposo de Carolina, se estima que no es una suma nada despreciable y podría superar los dos dígitos más seis ceros. Lo que sí se sabe, es que un presentador en el país puede devengar desde los 40 hasta los 60 millones de pesos, de acuerdo a su experiencia, influencia y reconocimiento, por lo que Carolina no gana nada mal. A sus nóminas debe sumarse los ingresos de sus emprendimientos y los millonarios acuerdos publicitarios que también les deja grandes ganancias.

Carolina Soto es un ejemplo de trabajo y dedicación. Ha sido su esfuerzo el que le ha permitido posicionarse donde está, tener una familia excepcional, un apartamento de lujo, una exclusiva mansión en Villeta, Cundinamarca y mucho más.

Apartamento de Carolina Soto