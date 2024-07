Ana Karina Soto reveló el accidente que sufrió en ‘Buen día Colombia’ y terminó en la clínica, ¿nueva baja para RCN?

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más famosos en la televisión colombiana debido a los más de 20 años llevando a los hogares información y entretenimiento para todos los gustos, con el fin de obtener una fidelidad en su audiencia. Si bien, el camino no ha sido fácil para el canal con el paso de los años son varias las figuras que han sabido quedarse en la memoria de los televidentes entre ellas, Ana Karina Soto, quien luego ser parte del ‘reality’, ‘Protagonistas de nuestra tele’, llegó a ‘Estilo RCN’, enfocándose en el espacio de entretenimiento y por ende, formando parte de los programas, ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’, donde recientemente Ana Karina Soto reveló el accidente que sufrió en ‘Buen día Colombia’ y terminó en la clínica.

PUBLICIDAD

La presentadora luego de estar haciendo en el programa no dudó en referirse al tema por medio de su cuenta de Instagram, donde alcanza el más de millón de seguidores y habló precisamente del tema, luego de compartir con sus fans algunos videos en el hospital desde la zona de urgencias dándole paso a la espera que tuvo que atravesar para poder ser atendida, lo que generó preocupación e incluso llamó la atención fue la pronta recuperación que le desearon sus colegas y amigos de ‘Mañana Express’, primer programa que presenta durante las mañana para posteriormente contar detalles de lo ocurrido.

“Estábamos jugando triki, para las personas que ven el programa que nosotros tenemos distintos juegos y la damos toda, porque la persona que gane o el equipo que gane le regale un bono de 400 mil pesos a la persona que hayamos elegido. Entonces en esta ocasión tenemos este triki de la madera de las fichas al otro extremo del set y habíamos conformado dos equipos, uno Orlando y Viena, el otro éramos ‘Luchito’ y yo, salgo yo a correr a poner mi ficha y Viena sale después detrás mío y yo pongo la ficha, como estoy de espaldas no la veo venir y cuando me volteo pum me la encuentro de frente, claramente fue un accidente. En ese momento sentí que era un accidente que se pudo evitar porque ella venía detrás mío, entonces ella se pudo haber hecho a un lado, para el otro no justo detrás mío”.

Seguidamente, la presentadora de RCN Televisión aseguró que su primera fue “me partió la nariz” debido al alto dolor que presenció, “queda uno loco, tambaliando, con los parajitos rondándole la cabeza. Tal cual así pasó, así me sentí”. En ese momento, Ana Karina reiteró que su reacción no fue la mejor, sin embargo, luego habló con Viena para aclarar lo ocurrido y que fue sin intención, luego de ser revisada por el equipo médico del canal le recomendaron visitar al médico.

“Tengo todo esto inflamado, tengo un morado, pues a raíz del golpe (...) Estuve en la clínica me aplicaron una inyección para el dolor y la inflamación, luego el doctor me vio me mandaron una cita con un especialista, con un otorrino, me mandaron medicamentos y me mandaron 5 días de incapacidad. Ya está mañana hablamos con Viena y le pedí disculpas por mi reacción (...) En esta ocasión tengo es un traumatismo leve de nariz, hay que esperar que pase la reacción del golpe que se desinflame y pase el moradito. ”, agregó Ana Karina Soto.