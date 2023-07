Ana Karina Soto fue comparada con Carolina Soto y así reaccionó

Ana Karina Soto, presentadora de ‘Buen Día Colombia’, calificó como chistosa la situación para no usar otra palabra, pues reveló que en los 13 años que lleva de relación son muchos los sueños que tiene en pareja y uno de ellos es una casa de campo, y esa ha sido la raíz de la polémica.

“Hice unas publicaciones el fin de semana, porque Alejando y yo ya llevamos 13 años juntos, Dante ya tiene seis. Y pues obviamente desde hace mucho rato venimos soñando con una casita de campo, con un lugar donde podamos descansar, donde podamos invitar a mi papá, a mi familia cuando venga mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos de Barranquilla”, dijo Ana Karina Soto.

Indicó que al parecer ese sueño ya se está logrando y que tras hacer algunas publicaciones al respecto muchas personas le enviaron mensajes afectivos los cuales agradeció, pero también llegaron otros que se salieron de contexto.

“Ustedes saben que a nosotros no nos han regalado nada, que todo lo que hemos conseguido lo hemos hecho con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha dedicación, disciplina y así como uno encuentra esa gente tan especial, tan amorosa por aquí también encuentran unos personajes, que yo de verdad no logro entender y entonces me sorprendió mucho que Alejo le respondió un mensaje a una persona que decía algo así como que ‘Ahora entonces te vas a copiar de Carolina Soto’. De verdad no entiendo qué puede tener una persona de esas en su mente y en su corazón”, agregó Ana Karina Soto.

Indicó que al igual que muchas personas solo quieren seguir creciendo como familia, con metas, sueños e ilusiones y que dentro de ello hay una casa de campo. Precisó que ojalá sea una finca como la de Carolina Soto, pues aplaude todo el esfuerzo de ella y su pareja en lograr sus metas.