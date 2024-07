Presentadora de Día a día vivió tenso momento en vivo por un hombre en estado de embriaguez, “policías que nos ayudaron”

‘Día a día’ llegó a acompañar las mañanas de los televidentes hace 23 años, convirtiéndose en un programa querido por los colombianos y uno de los más icónicos de Caracol Televisión, pues mantenerse en la pantalla luego de tanto tiempo no resulta siendo para nada sencillo, buscando reinventarse año tras año para seguir cautivando. Una de las nueva dinámicas incorporadas hace algunas semanas tiene que ver con sus reporteras en las distintas ciudades, sin embargo, recientemente una presentadora de ‘Día a día’ vivió un susto por culpa de un hombre en estado de embriaguez en vivo.

PUBLICIDAD

Se trata de Rochi Stevenson, quien es una de las presentadoras con más amplia experiencia en el programa de entretenimiento, al igual, que Catalina Gómez debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta. Si bien, durante un tiempo estuvo ausente del matutino, ya que decidió apoyar la carrera política de su esposo, Alfredo Varela, pero luego de un tiempo regreso a su casa, Caracol Televisión, noticia que puso felices a sus seguidores y demás televidentes, pues terminó siendo como unas cortas vacaciones.

A través de su cuenta de Instagram, Stevenson se dejó ver por medio de una serie de videos mientras que se subía a su carro en la ciudad Barranquilla, donde aprovechó para contarles a sus seguidores lo que le ocurrió en medio del programa: “Dios mío. Me subo acalorada al carro, ya me recogí el pelo, estoy que me quito todo ya. Me pegué un pique, ustedes no saben. En ‘Día a día’ estamos haciendo un juego que se llama quien es quien, me dan un nombre y en un minuto tengo que conseguir a una persona con ese nombre, hoy estábamos en la placita de San Nicolás que les mostré y resulta que buscando el nombre de la persona, apareció un personaje, un joven que no sé si estaba con efectos de alcohol o de drogas (...)

(...) Nos dio un susto porque se nos atravesaba en la cámara y empezaba a gritar Rochi, Rochi, mi amor. Yo no sé que más decía. Yo estaba preocupadísima hasta que conseguimos a alguien con el nombre indicado, porque en la primera vez no apareció nada. Pero, gracias a Dios quienes aparecieron fueron los policías que nos ayudaron y nos acompañaron hasta el carro, así que aquí estoy. Sobreviví”, agregó Rochi Stevenson, presentadora de ‘Día a día’.

¿Quién es el esposo de Rochi Stevenson de ‘Día a día’?

El esposo de Rochi Stevenson de ‘Día a día’ es Alfredo Varela, a quien conoció durante una de las temporadas del ‘Desafío’, ‘reality’ en el que participó el hombre y luego de una entrevista realizada por ella intercambiaron números, comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo para años más tarde conformar una familia. Varela hace un buen tiempo decidió enfocarse en la política y para el año 2023 perdió la gobernación del Atlántico.