Catalina Gómez abrió su corazón y confesó sus próximos proyectos fuera de Caracol Televisión, “me inspiran”

Una de las presentadoras más reconocidas en la industria del entretenimiento es Catalina Gómez, quien luego de dar a conocer su talento en Medellín decidió llegar a Bogotá con el fin de darse a conocer en los principales canales de televisión, siendo parte de Caracol Televisión junto a Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto y Carlos Calero en ‘Día a día’. Además, la paisa logró cumplir su sueño que niña de conformar una familia junto a Juan Esteban Sampedro y sus hijos, Emilia y Cristóbal, ahora Gómez confesó detalles de sus próximos proyectos fuera de Caracol.

Si bien, Catalina cuenta con un indudable talento ante las cámaras, teniendo en cuenta que lleva más de 15 años siendo parte del programa matutino y demás comerciales. Sin embargo, en sus tiempos libres ha decidido sacar a flote otra de sus pasiones, la primera de ellas convirtiéndose desde hace un tiempo en ‘Coach en salud y nutrición’, y, posteriormente, convirtiéndose en meditadora.

Hace ya varias semanas la presentadora de ‘Día a día’ estuvo haciendo parte de uno de los estrenos de Caracol Televisión, donde le otorgó un pequeño espacio a Publimetro para hablar de sus nuevas facetas. En principio, la paisa reiteró que uno de los mayores desafíos que ha tenido en su faceta empresarial ha sido, por supuesto, el mantenerse vigente, revelando el secreto que para ella ha sido el ganarse el cariño de los televidentes y por ende, su deseo de seguir adelante con cada uno de sus proyectos.

“Me faltan muchos. Todos los días tengo cosas por hacer que me inspiran, que me llenan de motivación. Desde pensar que les voy a hacer de comida a mi familia por la noche hasta en pensar cuál será mi siguiente proyecto. Hasta pensar más en grande, con unos talleres y conferencias que quiero hacer a futuro. Me falta mucho por hacer”, fueron las declaraciones de Catalina Gómez para Publimetro.

Finalmente, la presentadora de ‘Día a día’ reiteró que intenta hacer caso omiso de aquellas críticas que pueda llegar a recibir, pues está enfocada en seguir con sus propósitos y por supuesto, en su familia, quienes son lo más importante para ella.

¿Quién es el esposo de Catalina Gómez de ‘Día a día’?

El esposo de Catalina Gómez de ‘Día a día’ es Juan Esteban Sampedro, quien se ha convertido en una de las figuras más relevantes dentro de Caracol, pues es el actual Vicepresidente del entretenimiento del canal, teniendo a su cargo reconocidas producciones como ‘El Desafío’, ‘Yo me llamo’, ‘La voz’, entre otras.