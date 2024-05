Carolina Soto vivió susto por culpa de Iván Lalinde mientras que transitaban por Bogotá, “esta inseguridad no”

Carolina Soto es una presentadora y empresaria caleña que tuvo sus inicios en la televisión siendo parte de programas como ‘Estilo RCN’, ‘Acá entre nos’ y durante los últimos años ha brillado en ‘Día a día’ de Caracol Televisión, rol que por tiempos le permite compartir la mayor parte del tiempo con sus hijos, quienes son su mayor prioridad, Valentino y Violetta, fruto de su matrimonio con Germán González. Sin embargo, la serie de compromisos son ‘pan de cada día’ para la mujer, además recientemente mostró que el susto que vivió por culpa de Iván Lalinde mientras que transitaban por Bogotá.

Si bien, han sido varias las ocasiones en las que los presentadores de ‘Día a día’ comparten y dejan clara la excelente relación con la que cuentan fuera del set de Caracol Televisión. Recientemente, Carolina Soto compartió que les tienen preparada una sorpresa a los televidentes del programa, pues luego de finalizar la transmisión del programa tuvo que irse con Iván Lalinde para el Aeropuerto Internacional El Dorado esto con el fin de tomar un vuelo hacia la ciudad de Medellín.

Sin embargo, para llegar allí, los presentadores se movilizaron en el carro de Iván Lalinde el cual es eléctrico, pero el problema no fue precisamente ese, pues en medio de su trayecto, Soto no dudó en sacar a flote la preocupación que este viaje le trajo consigo: “Yo solamente digo que cierre la ventana porque es que a mí me da miedo que después nos vayan a atracar. Ya saben que uno no puede dar papaya, pero él me da cantaleta”.

El susto por parte de la presentadora no terminó allí, pues mientras que Carolina Soto le pedía que subiera la ventana y buscaba observar quienes se encontraban alrededor mientras que el semáforo estaba en rojo reiteró: “Mira al de la moto (...) Él con esa ventana abierta con el teléfono así. Iván es en serio yo estoy nerviosa. No, no, no qué es esto. A dónde será que meto mi bolso. Con esta inseguridad no”.

Por supuesto, las risas por parte de Lalinde no faltaron asegurando que ella debería relajarse un poco y pensar en cosas positivas, auras y energías que terminan siendo bastante importantes en este tipo de situaciones, sin embargo, Carolina siguió insistiendo en que en vez de estar tranquilo no dar papaya. Por lo pronto, los presentadores estarán ausente de la capital para cumplir con otro proyecto.