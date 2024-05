Laura Acuña habría enviado indirecta a Cristina Hurtado por actitudes con Carla Giraldo, ¿ella si es buena colega?

Laura Acuña es una presentadora y abogada, quien luego de finalizar sus estudios profesionales en Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, decidió seguir su corazón y perseguir su sueño como presentadora llegando a la capital colombiana y dejando a una de las personas más importantes de su vida como lo son sus padres. Sin embargo, la determinación y la seguridad que caracteriza a la bumanguesa llegó a ser parte de ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’. Actualmente hace parte de Caracol Televisión y sigue adelante con su proyecto ‘La sala de Laura Acuña’, donde recientemente habría enviado una indirecta a Cristina Hurtado por las actitudes con Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’.

PUBLICIDAD

Y es que una de las situaciones que más ha dado de que hablar ha sido precisamente la mala relación con la que contarían Cristina Hurtado y Carla Giraldo, pues desde los primeros capítulos la incomodidad y las indirectas no pasaron de largo por parte de los televidentes e incluso las respectivas declaraciones de ambas por medio de sus redes sociales que han generado todo tipo de opiniones.

¿Qué le dijo Laura Acuña a Carla Giraldo por su participación en ‘La casa de los famosos’?

La más reciente invitada al programa de Laura fue Carla Giraldo, quien confesó la compleja situación que afrontó con la muerte de su mamá e incluso que la ayudó a irse de este plano. Además de la decisión que la llevó a dejar su casa y por ende, a sus padres cuando tenía 14 años de edad.

Recomendados:

Sin embargo, su nuevo rol como presentadora tampoco pasó de largo, pues aseguró que el día después del fallecimiento de su mamá el ‘reality’ fue estrenado asegurando que siempre tuvo claro que no podía quedarle mal a las personas que tanto confiaron en ella. Sin dejar de lado, la experiencia con la que cuenta Cristina, pero más allá de esto, sobre si compartían más allá del set, a lo que Giraldo se negó reiterando que cada una tiene su propio espacio.

Asimismo, las declaraciones por parte de Acuña no se hicieron esperar reiterando: “Yo que trabajo en esto hace tantos años puedo decir que no hay nada mejor que uno pueda tener en un set un compañero o compañera generoso, que te permita brillar, que te coja los chistes, que te haga juego con lo que estás diciendo y más cuando es una persona que no tiene la experiencia, porque de verdad es muy difícil pararse ahí”.

Al parecer, haciendo alusión a los que serían los comportamientos con los que cuenta Hurtado, pues ahora Carla se ha convertido en la favorita por el público, mientras que Cristina ha sido blanco de algunas críticas. Sin embargo, ninguna de las dos se ha referido de manera contundente al tema.