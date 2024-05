Laura Acuña aplaudió la decisión de prohibir los celulares en 27 colegios privados de Bogotá, ¿qué dijo?

Laura Acuña es una reconocida presentadora y abogada que luego de finalizar sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, llegó a Bogotá con el fin de cumplir su sueño de llegar a la televisión colombiana. Aunque ingresar a la pantalla chica no fue sencillo, gracias a su carisma y espontaneidad formó parte de ‘Muy buenos días’, ‘La Voz’ y ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. El amplio reconocimiento de la bumanguesa le ha permitido ser una figura reconocida en las redes sociales, donde recientemente aplaudió la decisión de prohibir los celulares en 27 colegios privados de Bogotá.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Laura Acuña sobre la prohibición de celulares en los Colegios?

Luego de que 27 colegios privados de Bogotá tomarán la decisión de prohibir los celulares en las Instituciones Educativas fueron varias las reacciones por parte de padres y por ende, figuras del entretenimiento, entre ellas, Acuña, quien a través de su cuenta de Instagram, donde alcanza los más de 4 millones de seguidores, encargándose de compartir uno que otro detalle de su vida, pero también de aquellos hechos que suceden en el país.

Además de compartir la información expuesta por Blu Radio, Laura Acuña agregó: “Maravillosas noticias. Bravo”. Sin embargo, ella no fue la única personalidad de la farándula criolla que terminó refiriéndose al tema, pues también lo hizo Mary Méndez, quien reiteró que estaba más que de acuerdo con esta directriz: “No creo que haya una medida más sabia que restringir el uso de celulares en los colegios. Eso lo ayudó a uno a desarrollar habilidades sociales. Yo no soy mamá, pero sí que las he visto limitadas”.

Recomendados

¿Cuántos hijos tiene Laura Acuña?

Laura Acuña tiene dos hijos, Helena y Nicolás, quienes fueron su deseo cumplido luego de tener que enfrentar complejos procesos para quedar en embarazo. Helena, la primera en llegar a la familia y quien actualmente tiene 7 años, además la menor cuenta con una gran parecido a su mamá, incluso los seguidores de la presentadora reiteran que son idénticas.

Aunque el sueño de convertirse en padres por segunda vez estaba más lejano debido a la endometriosis que padece, como un milagro llegó a su vida, Nicolás, quien tiene 5 años de edad y llegó para completar la familia y por supuesto, acompañar a su hermana. Sin embargo, Laura Acuña desde hace algún tiempo se habría separado de Rodrigo Kling con quien se casó en el año 2010.