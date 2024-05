“Allá no hay niños”: Diana Ángel se despachó por actitudes violentas de Pantera en ‘La Casa de los Famosos’

La noche del pasado domingo 12 de mayo, la actriz Diana Ángel se convirtió en la eliminada número quince de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, situación que ella veía venir debido a que semanas atrás le había pedido a los colombianos que la sacaran del concurso. A pesar de que ella fue la que abandonó el set de ‘Nuestra Tele’, algunos televidentes pedían a gritos que Pantera saliera del programa, debido a que muchos no están de acuerdo con algunas de las actitudes de este participante. Respecto a esto, Diana salió en su defensa, dando algunos argumentos por los que considera que él no es una persona agresiva.

Kevin Fuentes Redondo, es el nombre de pila de este participante que ya tiene bastante cancha en los programas de concurso, luego de su paso por ‘Guerreros’ de Canal 1, y ‘El Desafío’ de Caracol. En estos formatos y en el que participa en la actualidad, parte de la audiencia a mostrado su inconformismo por algunas situaciones en las que Fuentes reacciona de manera agresiva en contra de sus compañeros. Ante esta percepción, Ángel decidió dar a conocer su perspectiva en entrevista con Publimetro Colombia, el diario gratuito más grande del mundo.

“Nunca nadie entenderá la realidad que hay allá. (...) Nadie puede entender que no tengamos horario, un día allá es eterno. (...) Yo no aceptó injusticias, yo no soy tolerante con la violencia y no acepto cuando vulneran mis derechos. (...) Allá no hay niños, hay personas grandes, yo puedo ser una mamá y darles consejos, de hecho a Pantera yo le decía “belleza, no te dejes provocar, eres un ser muy bonito y tranquilo y paciente”. Pero más allá de eso, yo no podía hacer nada”, expresó Diana.

“Yo siento que lo de él es una acumulación de estrés y presión, él realmente es un ser humano que se quiere ganar ese premio. Tiene una historia de vida muy fuerte y tiene muchos sueños que puede cumplir dependiendo de lo que le pase en el reality. Cuando dejas acumular y a acumular empiezas a desarrollar esos demonios que llevan a situaciones a las que uno debe enfrentarse de manera inteligente. Yo no creo que pantera sea una persona mala”, añadió.