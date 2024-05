¿Lo tomó mal? Carla Giraldo respondió a las declaraciones de Cristina Hurtado sobre su relación en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN y VIX, pues seguir a varias de las figuras públicas del país dentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone, pues muchos han declarado que ver converger tantas personalidades es lo más complicado del reality; esto se ha extendido, pues no solo los participantes parecen tener sus diferencias, sino que se han extendido rumores de que las presentadoras no tienen una relación muy cercana.

Cristina Hurtado, aunque en un inicio había decidido no alimentar estos rumores, en una entrevista para la revista Semana habló sobre la realidad de su vínculo con Carla Giraldo y confesó que como muchos lo decían, no comparten mucho y se limitan a presentar en el set, afirmando que tienen personalidades muy diferentes que no les han permitido convivir en el espacio de grabación.

Para muchos, su relación era evidente, pero Carla Giraldo y Lina Tejeiro dejaron ver su inconformidad por este tipo de comentarios, indicando que las aclaraciones de Cristina dejaron mucho que desear, pues aunque Carla ha preferido guardar silencio sobre la situación, estos comentarios ratifican las asperezas que existen fuera del set.

No aclares que oscurece mi reinita!!!! — Carla Giraldo (@Carlagiraldoq) May 11, 2024

Aunque muchos tenían una imagen distinta de Carla por su participación en ‘MasterChef Celebrity’, ahora con su participación en ‘La Casa de los Famosos’ como presentadora ha dejado ver una faceta de Carla más hacia el lado divertido y sarcástico; justamente tras enterarse de la nominación de Miguel Bueno hizo un chiste haciendo referencia al saludo habitual de Pipe Bueno en sus canciones, además de cuando se enteraron del complot del ‘team galáctico’ decidió hacer varios chistes al equipo sobre los códigos que reciben.

Por estos comentarios y su actitud, en redes sociales los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ han expresado todo el apoyo a su personalidad, e incluso Carla está enterada y comparte en sus historias los piropos que ha recibido.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos, además tener la posibilidad de votar más veces, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.