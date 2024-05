Sin pelos en la lengua: Cristina Hurtado confesó en cámara su verdadera relación con Carla Giraldo

La relación entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado ha sido una de las cosas más comentadas por el público desde el primer día al aire de ‘La Casa de los Famosos’. Durante mucho tiempo, los televidentes fueron notando la incomonidad de ambas al estar comaprtiendo el set de grabación.

Inclusive, algunos periodistas de entretenimiento llegaron a confesar que hubo una fuerte discusión entre los gerentes del Canal RCN, los productores del reality, y Cristina Hurtado sobre el hecho de estar trabajando con Carla Giraldo, llegando a mencionar “Yo con niñas que hacen pataleta no trabajo”, llegando a rumorar que posiblemente Cristina saldría del profra,a pero no fue así .

Pese a dichas incomodidaes que se habían vuelto notorias por los televidentes ambas salieron a decir públcamente que no tenían ninguna mala relación, pero dicha explicación no dejó muy contentos a los televidentes.

Mediante una entrevista con la Revista Semana, la presentadora se quitó los filtros y comentó “Mi relación con Carla es nula. Nosotras no tenemos ningún tipo de relación. De hecho cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio. De hehco ella tiene un set, yo tengo otro set y en algunos momentos tenemos como intervenciones juntas en el mismo set donde hacemos coexiones con los chicos en la casa (...) hacemos lo que tenemos que hacer, cada una en lo suyo y punto y ya. Eso es lo que pasa en este momento. No hay relación, no hay un café no somos amigas, cer, nada, nulo”.

Dicha confesión no tomó por sorpresa a los internautas, ya que sabían de antemano el tipo de relación que tienen al aire, ya que ha sido más que evidente su constante negativa durante las transmisiones al aire.