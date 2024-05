Carla Giraldo contó cómo ayudó a morir a su mamá “Es lo más horrible”

Carla Giraldo llego al Canal RCN este 2024 como una de las presentadoras de ‘La Casa de los Famosos’, quien desde el primer episodio al aire dio de qué hablar por sus inconsistencias al aire, llevándose las criticas de los televidentes en redes sociales. Pese a algunos cambios en la producción, Carla junto a Cristina Hurtado se han sumado a las críticas por su evidente mala relación en el set. Pero tanto Cristina como Carla, han aclarado que su relación no va más allá de lo que tienen que hacer en el set de grabación.

PUBLICIDAD

Pero más allá de su nueva etapa como presentadora, Carla en diferentes ocasiones ha hablado de su vida, cómo fue su relación con sus paadres, cómo fue haber tenido que vivir fuera de casa desde los 14 años.

Carla Giraldo contó cómo ayudó a morir a su mamá

En el más reciente episodio de ‘La Sala de Laura Acuña’, Carla Giraldo abrió su corazón frente a la dificil relación que siempre tuvo con sus padres, en especial con su madre, confesando que el hecho de que el alcoholismo de su progenitora fue parte fundamental en la relación tan rota entre ambas. En medio de la entrevista dio detalles de dicha relación y de todo el proceso a lo largo de su vida.

Recomendados:

Una de las cosas que recalcalcó, fue que su madre siempre tuvo la intención se acercarse de nuevo desde el momento en el que se entero que Carla estaba esperando a su primebr hijo, pero ella se mantuvo un poco al margen. En medio de la conversación dio detalles del lecho de muerte de su madre, que fue justo un día antes del estreno de ‘La Casa de los Famosos’ “Siempre estuvo enferma, porque el alcoholismo es una enfermedad incurables donde si no hay conciencia de la persona, va estar ahí siempre. El alcohol fue una de sus enfermedades más grandes, pero yo creo que la más grande fue el dolor de no vovler a tener a su hija (...) Me doy látigo todos los días porque acompañarla en esos dos días donde practicamente me tocó ayudarla a irse fue como ¿Cómo pido perdón?, ¿Cómo resacir ese tiempo perdido? que fueron años y ella inconsciente en una cama ya fue (...) Había la posibilidad de que quedara conectada pero en estado vegetativo. Si algo tenía mi mamá era un orgullo ni el hujiemadre y sé que nunca hubiera querido estar así, y la decisión de la familia fue ayudarla a morir. Lo más horrible que he vivido en mi vida.”

Además, comentó que su mamá sufrió un ataque de epilepsia, por lo que le causó delicadas consecuencias debido a que vivía sola y no había quien la auxiliara. Del mismo modo, señaló que desde los 14 años y ahora con 37, el día del fallecimiento de su madre fue el único día que se abrazaron como familia con su padre, ya que destacó el papel de Diana Ángel en su vida personal, ya que fue ella y su padre quien la apoyó en su momento más difícil de su vida después de la polémica portada de Soho.