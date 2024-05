“Me partió la vida en dos”: Martha Isabel Bolaños reveló que terminó en el psicólogo a causa de una cirugía estética

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ perteneciente a RCN Televisión y la plataforma Vix que a lo largo de más de dos meses se ha encargado de ofrecerles a los televidentes 24/7 las diversas peleas, risas, tristeza y otras emociones que se puede llegar a vivir dentro una casa con 22 famosos. Si bien, la producción ya ha despedido a varios integrantes por los que el público ha decidido no votar, también hay varios concursantes bastantes fuertes entre ellos, Karen Sevillano, ‘La Segura’ y Martha Isabel Bolaños quien reveló que terminó en el psicólogo a causa de una cirugía estética.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Martha Isabel Bolaños?

La actriz Martha Isabel Bolaños quien se ha convertido en una de las participantes más destacadas de ‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión, además por su recordada participación en ‘Yo soy Betty, la fea’ dándole vida a su personaje de ‘La pupuchurra’. Aunque en el ‘reality’ ha sido blanco de amores y odios, lo cierto es que la caleña ha tenido que enfrentar complejas situaciones entre ellas las repercusiones que le dejó una cirugía estética que se realizó en su juventud.

En medio de un video compartido a través de TikTok, la actriz se refirió a este tema asegurando: “Vamos a hablar de un tema por el que se ha especulado mucho. He leído notas en donde dice que yo soy una mujer con mil cirugías encima que soy hecha. Que yo era otra. Pues vamos a dejar claro”, fueron las declaraciones con las que que inició la caleña.

Recomendados

Seguidamente, Martha Isabel Bolaños confesó que se realizó tres cirugías. La primera de ellas se dio a partir de una otoplastia, la cual tiene que ver con el cambio, la forma, la posición o el tamaño de las orejas. Años más tarde, la actual participante de ‘La casa de los famosos’ aseguró que se sometió a un aumento de senos y finalmente, fue la liposucción, sin embargo, los resultados no terminaron siendo los que ella esperaba.

“Me hice una cirugía que me cambió la vida. Me partió la vida en dos. Una cirugía que me mandó al psicólogo. Que me mandó a terapia. Que me cambió mi forma de vestir. Yo me hice una liposucción que no necesitaba (...) Yo tenía un par de conejitos en las piernas que con un par de masaje, masoterapia y muchas otras técnicas me hubiera podido quitar, pero no yo me metí al quirófano. El doctor que me hizo ese daño ni se enteró”. agregó Martha Isabel Bolaños.

Asimismo, la participante de ‘La casa de los famosos’ reiteró que ni siquiera le contó a su médico, pues ella decidió asumir su responsabilidad, “él hasta hora está sano y está por ahí”. Cuando salí del quirófano el doctor me dice te quité mucha grasa de las piernas, pero reiteró que en ese momento se sorprendió de las palabras del médico, ya que contaba con unas piernas bastante delgadas.

“Este señor me cavó o sea me dejó un hueco en una de mis piernas. Me metió la canula por debajo de mi cola y mi cola se descolgó y le salieron dos gorditos abajo. Yo tenía unos muslotes, mi gente hermosa. Quedé entonces con un ‘rabote’ y unas piernas flacas. Esto fue hace unos 15 años. Fue durísimo durante 3 años dejé de usar jeans. Yo me fui de psicólogo. Me cambió la vida. Me cambió el cuerpo, pero no se lo dije a él porque no tuvo la culpa. Él simplemente fue un mensaje, fue el canal para que yo aprendiera a amarme como soy (...) Me costó lágrimas, dinero y energía”.