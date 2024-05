Isabella Santiago ‘le cantó la tabla’ a Karen Sevillano y La Segura de ‘La casa de los famosos’, “las más hipócritas”

‘La casa de los famosos’ es uno de los ‘realities’ más reconocidos en Latinoamérica debido a la serie de versiones que han logrado ser todo un éxito en la pantalla chica. En este 2024 la producción llegó por primera vez a Colombia a través de RCN Televisión encargándose de elegir a 22 famosos, quienes siguen siendo grabados 24/7 a través de Vix. Sin embargo, con el avance de la competencia han sido varias las sorpresas de las figuras antes de ingresar al top 10, entre ellas la expulsión de Isabella Santiago quien luego de estar ausente de sus redes sociales y tomarse un tiempo para asimilar la situación y su salida a la realidad, Isabella se fue en contra de ‘La segura’ y Karen Sevillano de ‘La casa de los famosos’.

¿Qué hizo Isabella en ‘La casa de los famosos ’ para que la expulsaran?

Isabella en ‘La casa de los famosos’ fue expulsada el pasado sábado 4 mayo, luego de que el viernes los famosos que aún forman parte del ‘reality’ disfrutarán de una noche de tragos y rumba, sin embargo, la situación se descontroló a tal punto de que los golpes en medio de la risas terminaron siendo los principales protagonistas, entre Isabella, Camilo, Melfi y Karen Sevillano e incluso la exparticipante habría tratado de desvestir al panameño. Pero, mientras que el resto terminó estando en la plata Isabella fue expulsada de la competencia.

¿Qué dijo Isabella sobre ‘La Segura’ y Karen Sevillano de ‘La casa de los famosos’?

Aunque Isabella había tratado de no dar mayores explicaciones frente a este tema, recientemente estuvo haciendo parte del programa ‘Buen día Colombia’, donde en un corto lapso de tiempo habló de su experiencia siendo parte del ‘reality’ de RCN. En medio de una de las sorpresas que se terminó llevando esta tuvo que ver con ‘La Segura y Karen Sevillano.

“Uf he recibido muchos códigos mis amores. Unos de los códigos más contundentes ha sido la hipocresía y la falsedad de algunas personas. De frente de tienen y te volteas, ya te están haciendo hasta señas, como las groserías, la difamación eso ha sido para mí lo más impactante (...) Que yo adentro no me daba cuenta. entonces al ver esos código aquí afuera, hasta donde puede llegar la gente a fingir (...)

(...) Me sorprendí de Karen y ‘La Segura’ ellas hablaban todo el día de ser frenteras. Somos las más frenteras y resulta que no son las más hipócritas. Hablaban contigo de frente, te volteaban y te ahí te estaban haciendo señas, decían cosas feas de ti y supuestamente yo era su galáctica favorita. Pero de la que más hablaban era de mí. Cosas feas, unas cosas que yo digo dios mío, de Alfredo, de Pantera. O sea por qué no me dijeron las cosas de frente.