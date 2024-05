¿Un teatro? Internautas sospechan que ‘La Segura’ finge sus dolencias por esta razón

‘La Segura’ habría quedado en evidencia en televisión nacional e internacional en relación a sus dolencias, todo debido a una pista que varios internautas notaron en las redes sociales, asegurando que sus lesiones forman parte de una especie de estrategia y que realmente no se siente tan mal como aparenta.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido se perfila como una de las candidatas favoritas a llevarse el premio mayor dentro de ’La Casa de los Famosos’ Colombia, junto con Karen Sevillano y Miguel Melfi, gracias a la gran cantidad de seguidores que el trio tiene en las redes sociales y que los ayudan con las votaciones para permanecer una semana más dentro del programa.

Puede leer: Novios de ‘La Segura’ y Karen Sevillano muestran su fidelidad mientras ellas están en La Casa de los Famosos

Recomendados

Y si bien Natalia Segura tiene un gran respaldo de su comunidad en internet, dentro de la casa/estudio las cosas no son tan cómodas, ya que ha tenido que enfrentarse a algunas situaciones que la han dejado en una posición incómoda cuando sus compañeros la han tildado de chismosa y tóxica en más de una oportunidad.

Sin embargo, suele enfrentarlo con valentía y sin quedarse callada, respondiendo de manera contundente a los malos comentarios, siendo muchas veces respaldada por Karen Sevillano, su amiga inseparable dentro de La Casa de los Famosos.

Otro de los obstáculos que ha presentado La Segura en el programa es su limitación debido a algunas lesiones que ha desarrollado por un accidente en el que casi queda paralítica y las afecciones que desarrolló en la parte baja de su cuerpo a propósito de los biopolímeros, impidiendo que participe en actividades que requieran mucho movimiento.

Pero de acuerdo con algunos usuarios de las redes sociales, la influencer podría estar exagerando un poco lo que realmente siente con estas dolencias, ya que muchos han identificado una pista que podría indicar que no tiene tantos problemas de movilidad.

Lea también: El gesto “cordial” por el que elogiaron a Ignacio Baladán en ‘La Casa de los Famosos’

Internautas sospechan que La Segura puede estar fingiendo sus dolencias en La Casa de los Famosos

A propósito de un clip compartido en el perfil de Instagram de La Casa de los Famosos, varios usuarios de las redes sociales se manifestaron sobre un curioso detalle con la creadora de contenido, indicando que no entendían muy bien por qué a veces necesitaba ayuda para caminar y en otras ocasiones podía saltar de la alegría y hasta correr.

“Me surge una pregunta: ¿por qué a La Segura le ayudan a pararse y transitar de un lado a otro pero cuando llegó Karen o Melfi ahí sí salto como loca y se sacudió durísimo y corrió? No sé, pero son muy pantalleros”, preguntó un internauta.

Esto desató los comentarios de más usuarios de Instagram quienes manifestaron que tenían la misma duda: “también me pregunto, ahí sí puede correr y brincar pero para todo el resto la tienen que ayudar a caminar y parar”, “En las pruebas los amigos le ayudan hacer las pruebas y se enojan cuando alguien le reclama, y según ella no tienen empatía, pero para brincar como loca sí puede”, “Brinca y salta cuando le conviene, pero cuando no se hace la víctima”.