¿Se modificó el rostro? Martha Isabel Bolaños reveló el retoquito que se hizo tras salir de ‘MasterChef Celebrity’

Martha Isabel Bolaños es una reconocida actriz de televisión y teatro, quien gracias a su papel de ‘la pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, logró cautivar a los televidentes con su belleza y carisma. También hizo parte de la primera versión de ‘Hasta que la plata nos separe’ y recientemente sorprendió con su talento culinario en el reality de cocina del Canal RCN, ‘MasterChef Celebrity’ donde logró entrar entre los 6 mejores cocineros.

La belleza de la caleña es envidia de muchos, puesto que su cuerpo natural es trabajado a punta de ejercicio y alimentación saludable. Es por ello, que sigue enfocada en mantener su figura y mantener su rostro sin líneas de expresión por el paso de los años, por lo que decidió retocar una parte de su rostro, puesto que no le gustaba cómo se le veía en el registro frente a las cámaras en el reality show.

Martha Isabel Bolaños y su retoque facial

La actriz se realizó una rinomodelación con ácido hialurónico, puesto que reveló: “yo soy ñata, para el registro me perjudica un poco. Yo me veía en ‘MasterChef Celebrity’ con esto muy pronunciado (mientras mostraba una curvatura en su nariz)”.

“Existe esta posibilidad, si yo supiera que la cirugía plástica va a quedar como me la sueño, pues no lo dudaría, pero no, a mí me da culillo, entonces yo prefiero esta opción que es, miren la belleza de nariz, puede durar hasta un año y no me cambia mis facciones”, continuó diciendo a sus seguidores, para demostrar que no está en contra de las cirugías, por lo que acude a esos pequeños ajustes que cierto periodo de tiempo tiene que retocar.

