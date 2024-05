Así reaccionó ‘La Segura’ tras ser nominada por el público en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Segura’ quedó completamente asombrada tras conocer que fue la segunda participante de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia que recibió menos votos recibió del público, algo que la dejó sumamente afectada. Pero no solo mostró su reacción al conocer esta noticia, sino que minutos después confesó cómo se sentía con este acto de parte de los televidentes.

La influencer se perfila como una de las favoritas para llevarse la victoria a casa, al igual que Karen Sevillano y Miguel Melfi, quienes cuentan con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales que suelen apoyarlos con muchos votos para que su permanencia en este reality show sea un poco más prolongada.

Esto ha quedado demostrado en todas las semanas que se ha encontrado en la placa de eliminación, generando una gran cantidad de votos que hacen que siempre sea la primera en salvarse durante las galas.

Sin embargo, la cosas cambiaron el pasado martes cuando las presentadoras de La Casa de los Famosos le contaron a los participantes quiénes eran los nominados de esta tanda por parte del público, siendo el primero de ellos Juan Camilo Pulgarín.

Seguidamente, Carla Giraldo anunció que el segundo nominado por el público fue La Segura, algo que dejó con una cara de asombro a la influencer debido a que es la primera vez que esto sucede.

La Segura se pronunció sobre este suceso dentro de La Casa de los Famosos

A través de una de las cámaras dentro de la casa/estudio, la creadora de contenido dejó salir todo lo que pensaba sobre esta nominación de parte del público, indicando que no se sentía nada bien al respecto.

“No entiendo nada, pero honestamente no sé ni qué decir. Mañana hay eliminación, obviamente dependo de ustedes, si ustedes quieren votar. Ma***a, es que me siento tan mal, me siento tan mal porque entonces yo digo: ‘seguramente a las segureñas ya no les gusta que yo esté acá'”, contó La Segura.

Además, dejó entrever que esto podría significar que su hora de partir está a la vuelta de la esquina debido a que puede ser su “momento”: “me siento mal porque prefiero estar nominada mil y un veces por la casa que por el público (...) No entiendo. Capaz que ya es momento de irme, no lo sé”.