“Cuando te veo”: Novio de Karen Sevillano de ‘La Casa de los Famosos’ no aguantó y ya consiguió nuevo amor

Ya son casi tres meses los que se completan desde el estreno de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y VIX, programa concurso en el que los participantes renunciaron a todo para ser grabados 24/7 en búsqueda de un millonario premio. Pero mientras esto sucede, sus familiares los extrañan en demasía, aunque no todos; muestra de esto fue el reemplazo que consiguió Neider García, novio de Karen Sevillano.

Luego de que Ignacio Baladán, le hiciera una propuesta de matrimonio inolvidable a La Segura , él y García emprendieron un viaje a Cartagena para realizar lo pertinente a una despedida de soltero, momento que no solo aprovecharon para estrechar sus lazos, también para hacerle el quite al remordimiento de no tener a sus parejas al lado.

En medio de esta aventura, Neider decidió hacer uso de su cuenta de TikTok, en donde acumula 839.000 seguidores, para mostrar la manera con la que decidió remplazar a su media naranja; y lo hizo de una manera bastante jocosa, mandando a imprimir una imagen a escala real de su ‘amorcito’, la cual llevó hasta la ‘ciudad amurallada’.

Fue tal el auge del video que en menos de doce horas superó el millón de reproducciones y generó una ola de comentarios: “Se le nota que está más que enamorado”, “Yo quiero que alguien se obsesione así conmigo”, “Todas merecemos a un Neider en nuestros corazones”, “Yo quiero un hombre así”, “No me han querido, es nada” y “Yo me metería en un problema con Karen por Neider”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe acotar que el también creador de contenido ha sido uno de los principales causales de que Sevillano aún continúe en competencia, hasta el punto de mandarle fuertes ‘pullas’ a ‘Nuestra Tele’, por la manera en la que, según él, tergiversan las expresiones de su pareja: “¿A ustedes todavía les sorprende que RCN quiera hacer quedar mal a Karen? (...) Ellos solo tuvieron una discusión. (...) Ella les dijo que su opinión se las pasaba por el cul*. (...) Y RCN solo salió a decir que había conflicto en el ‘Team Papilla’. Ellos son amigos y así se la llevan, pero es que todo en fuera de contexto se ve mal”, expresó en su momento.