José Miel explotó contra Lo sé todo por “inventar” que iba a ser demando por RCN al hablar de La casa de los famosos

‘La casa de los famosos’ es una de las mayores apuestas de RCN Televisión, que se encargó hace poco más de dos meses de reunir a varias figuras del entretenimiento para que convivieran en la misma casa. En el transcurso de tiempo que lleva al aire han surgido peleas, amores, tristezas y enemistades. Además de la salida de varios famosos, entre ellos, Nataly Umaña, Omar Murillo, Sandra Muñoz y José Miel, quien recientemente explotó contra ‘Lo sé todo’ por inventarle demanda de RCN al dar detalles de ‘La casa de los famosos’.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo ‘Lo sé todo’ sobre José Miel de ‘La casa de los famosos’?

Durante la transmisión de este 26 de abril durante el programa ‘Lo sé todo’, Ariel Osorio y Alejandra Serje escucharon detenidamente a Omar Vásquez, quien aseguró que luego de la salida de José Miel de ‘La casa de los famosos’ ahora tendría líos legales con RCN Televisión.

“Ustedes saben que uno se emociona y termina revelando, en entrevista con nuestros colegas de Tropicana cuanto le pagaron por su participación en el ‘reality’ de convivencia del canal de las tres letras (…) Cuál es el problema, que con cada miembro, famoso los negocian diferente, pero resulta que si usted dice cuento costó se le arma un problema y resulta siendo un lío (…)

Recomendados

“Una fuente cercana del canal de televisión que firman contrato de confidencialidad y por ningún motivo pueden revelar la cifra que le pagaron en ese sentido el canal de las tres letras, al parecer, demandaría a José Miel por hacer dichas revelaciones”.

Como era de esperarse en cuestión de minutos, los fans del cantante llenaron sus redes sociales hasta el punto que José Miel terminó refiriéndose a la supuesta demanda.

¿Qué dijo José Miel sobre la supuesta demanda de RCN?

A través de las redes sociales y mientras que se dirigía, al parecer, a cumplir con otros compromisos, José Miel se refirió a la supuesta demanda de RCN asegurando que es mentira y que actualmente cuenta con una buena relación con el canal, luego de su salida hace varias semanas de ‘La casa de los famosos’.

“Voy en este momento para la fiscalía y después de ahí para la modelo, porque hoy el programa ‘Lo sé todo’, según ellos el canal RCN me iba a demandar por cosas que dije sobre ‘La casa de los famosos’. Y yo paso por aquí a decirles que es mentira (…) A mí no me va a demandar RCN, absolutamente por nada, yo amo RCN. Amo ‘La casa de los famosos’. Amo la oportunidad de estar ahí, no inventen cosas que no son. No se pongan a decir cosas que no son porque eso puede perjudicar a uno como artista. Así que amores míos, tranquilos, no va a pasar nada, gracias por su preocupación”.

En medio de risas, José Miel aseguró que no está chévere que hagan este tipo de noticias, sin embargo, aseguró que así son los programas de entretenimiento, “que hablen bien o mal, pero que hablen”.