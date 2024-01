¿Por poco presupuesto? Lo sé todo le diría adiós a Elianis Garrido y Nanis Ochoa; esta sería la nueva presentadora

‘Lo sé todo’ es un programa de entretenimiento y noticias transmitido por el canal colombiano Canal 1, el cual se ha encargado de ofrecer una combinación de información del espectáculo, entrevistas, segmentos de entretenimiento y cobertura de eventos relevantes. Si bien, la producción ha estado bajo la presentación de ‘El Gordo’ Ariel, Elianis Garrido y Nanis Ochoa, lo cierto es que ‘Lo sé todo’ le diría adiós a las dos figuras y esta sería la nueva presentadora.

El hecho fue compartido por el periodista de los famosos Carlos Ochoa, quien indicó que al parecer, por cuestiones de presupuesto, el Canal 1 no habría seguido su contrato con Garrido y Ochoa, todo indicaría por el alto presupuesto para estas dos presentadoras. Pero, eso sí, el periodista reiteró que quien sí seguiría dentro del programa es precisamente ‘El Gordo Ariel’. Sin embargo, el famoso presentador no estará solo, pues recientemente ‘Lo sé todo’ compartió mayor información al respecto.

De acuerdo al corto clip, en el que se asegura: “Año nuevo, vida nueva y en ‘Lo sé todo’ una lengua nueva, una bella conocida llega para acompañarnos todas las tardes en una nueva temporada”, añadiendo algunas pistas de quién se trataría. Como era de esperarse, la serie de comentarios por parte de los televidentes no se hicieron esperar, destacando que no entendían la salida de Garrido, pues además de su amplia trayectoria en la producción se había convertido en una de las más queridas por el público.

Sin embargo, esto no ha sido lo único que ha llamado la atención, pues en medio de las declaraciones, una en específico se destacó, se trata del comentario de Juan Cebolla, integrante de los ‘Hermanos Gasca’ y de quien se confirmó sostiene un noviazgo desde hace varios meses con la presentadora Alejandra Serje, el acróbata aseguró: “Creo sabes quién es”. Lo cierto es que varios no dudaron en asegurar que la presentadora regresa al Canal 1, pues además las imágenes compartidas por el programa concuerdan con la figura de Serje. Además, de la frase utilizada por el programa: “una bella conocida”, teniendo en cuenta que Alejandra le dijo adiós a la producción para llevar a cabo una nueva producción para RCN televisión, ‘Mañana Express’. Sin embargo, al igual que Mauricio Vélez, su contrato no fue renovado para el 2024.