Nanis Ochoa dejó mal parado a ‘Lo Sé Todo’ y reveló las verdaderas razones por las que salió del programa

Fanáticos de ‘Lo Sé Todo’, están totalmente consternados por el anuncio de la salida de las presentadoras Nanis Ochoa y Elianis Garrido del programa ; quienes, según información de sus compañeros, salieron del formato del entretenimiento por falta de presupuesto; hecho del que recientemente salió a hablar Ochoa, quien desmintió está teoría y contó toda la verdad.

Nanis, fue la más reciente invitada al programa, ‘Cómo amaneció Bogotá', de la emisora Tropicana, en el cual dejó mal parados a los productores del audiovisual de entretenimiento de Canal Uno, luego de revelar que su corta participación allí fue una de las experiencias más duras de su vida, ya que desde el principio quedó totalmente asombrada que a ella la hubiesen seleccionado sin ser una comunicadora y periodista.

“Yo desde que llegué al programa tenía muy claro que quería trabajar hasta diciembre. (...) la propuesta llegó en un momento en el que me iba a ir para Medellín. (...) Yo no me sentía muy cómoda la verdad, siempre he sido muy disciplinada y quiero estar preparada para cualquier trabajo que iba a realizar”, manifestó la paisa de 34 años.

“En general la televisión no está pasando por un buen momento, todo está migrando a lo digital, por lo que pueden tener problemas económicos. (...) El contrato iba hasta diciembre. (...) Ni siquiera hablamos sobre la renovación del contrato”, fueron las contundentes palabras de Ochoa, con las que desmintió que su despedida fuera por causas económicas; además, aclaró que no recibió liquidación alguna, ya que su contrato era por prestación de servicios.

