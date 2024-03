José Miel trató a Nataly Umaña de “morronga” y reveló las razones por las que nominó a la actriz en ‘La Casa de los Famosos’

En las últimas semanas, el reality de RCN y VIX se ha ganado una buena audiencia en el país por tener la oportunidad de seguir la vida de los famosos dentro de una casa, obligados a convivir pese a sus personalidades son distintas, además de las relaciones que han surgido en las últimas semanas. Tras cinco semanas de convivencia, el quinto eliminado de la casa es José Miel, cantante y actor que ha sido parte de realities como ‘Yo Me Llamo’ imitando a Yury en la temporada de 2018, luego fue parte de ‘La Descarga’ reality en el que perteneció al equipo de Marbelle y además ha hecho parte de obras de teatro musical como ‘La Hija del Mariachi’ una producción de RCN.

Aunque por la situación de Nataly, en la que Alejandro Estrada le pidió divorcio en vivo luego de notar la cercanía que la actriz tiene con Miguel Melfi, muchos seguidores asumieron que quién se despediría del reality sería Nataly Umaña, pero por una mínima diferencia en el porcentaje, José Miel fue el quinto eliminado. Con su salida, José Miel tuvo la oportunidad de nominar a uno de sus compañeros para la eliminación de la sexta semana del concurso, y su elegida fue Nataly Umaña, que es nominada por segunda vez en lo que lleva de reality.

En PUBLIMETRO tuvimos la oportunidad de hablar con José Miel y nos comentó que a pesar de que salió del reality, está tranquilo porque dentro de la casa aprendió a ser más tolerante y mostró ser genuino todo el tiempo, además nos habló de todos los proyectos que lo esperaban fuera de ‘La Casa de los Famosos’ y comentó la razón por la que dejó a Nataly, de nuevo, en la placa de eliminación.

“Nataly desde que yo entré al reality no tuve una afinidad con ella, me parece una mujer muy rara, muy morronga, muy hipócrita. Siempre me ve una forma muy déspota, independientemente de lo que decía sobre su admiración, ella me nominó en las últimas semanas porque me leyó de una forma en la que no soy y lo respeto; pero la dejé nominada para ver si el país la quiere en el reality, pero tú sabes que al público le encanta el bochinche y el chisme”.

Sobre el divorcio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada dijo: “la vida pública, es pública, no soy quién para juzgar, pero hizo muy mal, creo que las parejas cuando la relación no funciona deberían arreglarlo en la casa y hablar las cosas desde el corazón para tomar una decisión, pero que ella sabiendo que tiene un esposo y que toda la gente está pegada viéndola, sabiendo que tiene esposo es muy heavy, me parece terrible”.