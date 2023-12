¿Más exitoso que nunca? Miguel Bosé de Yo me llamo mostró la ‘fiestica’ que tuvo con varios famosos de Caracol

Miguel Bosé Yo me llamo Miguel Bosé Yo me llamo

Paulo Rojas mejor conocido como Miguel Bosé de Yo me llamo se convirtió en uno de los cuatro finalistas del reality de canto de Caracol televisión, siendo uno de los imitadores favoritos por los televidentes e incluso hasta de la misma Amparo Grisales, jurado del programa quien terminó erizada con sus interpretaciones. Sin embargo, durante la gran final quien terminó llevándose el triunfo fue Carin León, pero eso sí, quien terminó con un sinfín de proyectos y hasta reconocimientos fue precisamente Miguel Bosé, pues recientemente mostró la fiesta que tuvo con varios famosos de Caracol.

Aunque para varios televidentes fue toda una sorpresa el triunfo de Carin, no se podía dar vuelta atrás a las votaciones, pero los agradecimientos al público por parte de Miguel no se han hecho esperar, pero las muestras de cariño no han sido solo por parte de sus seguidores. Pues recientemente, el imitador se dejó ver en medio de una rumba junto a varias figuras de Caracol televisión.

El encargado de organizar entre encuentro es Carlos Vargas, presentador de ‘La Red’, programa de entretenimiento, quien aprovechó las famosas novenas navideñas para pasar tiempos con sus colegas y amigos entre ellos, Carlos Giraldo, Mary Méndez, Juan Carlos Giraldo y hasta Sheyla Aguilera gerente de programas de talento de Caracol, quienes terminaron disfrutando de principio a fin esta reunión, pues terminaron mostrando sus mejores pasos de baile a partir de diversos géneros musicales.

Por supuesto, una de las caras que tampoco pasó desapercibida fue la de Miguel Bosé de Yo me llamo, quien llegó bajo este personaje bailando y disfrutando junto al resto de los invitados. Incluso, le dieron un espacio especial para que siguiera mostrando todo su talento, en donde los diversos aplausos y halagos no se hicieron esperar. Lo cierto es que a pesar de no haberse llevado el premio mayor, actualmente Paulo Rojas sigue más vigente que nunca, siendo parte de diferentes conciertos en algunas zonas del país y ahora, deja claro que más allá de la música también ha sabido cosechar amistades las cuales hacen parte de la industria de la farándula y hace pocos días les pidió a sus fans seguir apoyando su carrera musical y seguir escuchando cada una de sus canciones a través de Spotify.