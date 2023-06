El presentador de ‘La Red’ Carlos Giraldo dijo abiertamente lo que piensa de la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez

Alina Lozano y su prometido Jim Velásquez son dos de las figuras de la farándula colombiana más comentadas en las últimas semanas, luego de que el joven 30 años menor que ella le pidiera que se casaran en medio de un programa en vivo. Ese hecho causó que miles de personas en las redes sociales comentaran sobre lo que piensan de esta unión.

Para nadie es un secreto que la sociedad tienen a ser bastante dura con aquellas parejas que se llevan varios años de diferencia y en especial cuando la mujer es la mayor de la relación. Alina, conoce de primera mano lo que ha sido tener que sobrellevar las críticas de sus seguidores y detractores.

No obstante, nada parece ser el impedimento para que la controvertida pareja cese sus planes de boda y es que al parecer estarían bastante bien que incluso Velásquez le hizo tremendo regalo a su amada. Esto llevaría a que incluso varios famosos también comentarán acerca de esta relación, como fue el caso de Carlos Giraldo el presentador de ‘La Red’ quien a través de un video junto a Lozano no se quedó callado y dijo lo que creía.

El comunicador no tuvo reparo en decir que la relación de los actores le parecía “fantástica y maravillosa” también aseguró que gracias a todo el tiempo que conoce a la actriz puede asegurar que se trata de una persona seria y que su compromiso con el joven es “un ejemplo para una sociedad que es tan machista”. Además de que aseguró que el “amor no tiene edad, no tiene fecha en el calendario”.