“Haré lo soñado o no haré nada”: Miguel Bosé de Yo me llamo reapareció para pedir ‘favorcito’ luego de la gran final

Miguel Bosé de Yo me llamo se convirtió en uno de los imtiadores más destacados durante la más reciente temporada del reality de canto de Caracol televisión, pues no solo fue uno de los favoritos entre los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno sino también de varios de los televidentes quienes no han dudado en reiterarle su apoyo a pesar de no llevarse el triunfo. Ahora, días después de que terminara el programa en donde el ganador fue Carin León, Miguel Bosé reapareció en sus redes sociales para pedirles un favor a sus fans luego de la gran final.

El imitador que para muchos era el ganador indiscutible de ‘Yo me llamo’ luego del final del programa se le vio celebrando junto a otras figuras como Shakira y Elvis Crespo, también grandes compañeros del programa. Sin embargo, fue momento de regresar a la realidad fuera de cámaras e interpretaciones y de paso, agradeciendo a quienes lo apoyaron desde el principio de este programa de Caracol, el hombre inició sus declaraciones, asegurando: “Gracias papás por esa enseñanza querida Colombia y al mundo, no puedo estar más agradecido de tanto apoyo y muestras de cariño, respeto, aprecio hacia mi persona y trabajo”.

Sin embargo, las declaraciones de Paulo Rojas, su nombre real no terminaron allí, pues dejó claro que su paso por el reality fue toda una experiencia, un anhelado premio, destacando que lo más bonito que se llevó fue precisamente, los aprendizajes a nivel profesional y la conexión que logró con televidentes e integrantes de esta producción. Asimismo, el pedido para sus fans tampoco pasó por alto, pues Miguel Bosé de Yo me llamo pidió apoyar su propia música, pues si bien, interpretó el papel de este famoso cantante de principio a fin e incluso llegó a convertirse en uno de los cuatro finalistas desea seguir dando a conocer su música en todos los rincones del mundo.

Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de sus fans no se han hecho esperar, pues aún están desilusionados con el resultado, pero eso sí, el cariño y el apoyo en más que evidente. Además, Paulo Rojas ha buscado darse a conocer en plataformas como ‘Spotify’ en donde actualmente cuenta con alrededor de 5 canciones con las que busca seguir creciendo y que su talento sea el protagonista.