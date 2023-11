“Casi le da un infarto”: Carlos Vargas reveló que estuvo detenido en dos ocasiones y estas fueron las razones

Carlos Vargas es uno famoso presentador de ‘La Red’ de Caracol televisión, quien se ha destacado a lo largo del programa de entretenimiento no solo por su amplia visibilidad, sino también por el carisma y la espontaneidad tanto con sus colegas como con diversas figuras del entretenimiento. Ahora, en medio de la celebración de los 12 años del programa “los secretos” no faltaron, tanto así que el valle caucano también resultó siendo el protagonista confesando que estuvo detenido y estas fueron las razones.

La encargada de dar paso a esta información fue precisamente, Mary Méndez, quien en medio de risas y en otro set terminó indagando sobre este tema. Ante el hecho y como es costumbre, Vargas sin problema alguno terminó confesando que en dos ocasiones fue detenido por la policía y asegurando que a su mamá por poco le da un infarto.

El primero de estos se dio mientras que llevaba a cabo su carrera en Comunicación Social y Periodismo, de acuerdo con el presentador cerca a su universidad se encontraba un reconocido almacén. Siendo esta la época de amor y amistad, en donde es común llevar a cabo la dinámica de amigo secreto, “o me gasto la plata o me robo los bóxers que quería y empiezo yo, este para mi amigo y le dejaba el gancho porque me daba pena”.

Seguidamente, Vargas reiteró que aunque no estaba solo, sino con su mejor amigo, los nervios fueron más que evidentes, tanto así que los vendedores se dieron cuenta de la situación llamando así a la seguridad del almacén, “caía una lluvia de calzoncillos, yo me sentía el ladrón más ladrón”. Luego ambos fueron llevados a una oficina amenazándolos con la decana de su universidad y posteriormente, terminaron en un CAI, “me metieron a la celda y me paré en el inodoro y le gritaba a mi amigo, gordo y ya tuve que llamar a mi mamá”.

En el segundo momento, se dio con una mayor edad en donde Carlos indicó que para ese momento tenía un novio con quien en una ocasión le escapó, “esas escapadas son para hacer maldades en el carro, lo que hacíamos tú y yo empañar vidrios”, agregó el presentar a la conversación con Mary Méndez. Y el lugar pensado fue el parque nacional y minutos más tarde la policía los sorprendió mientras que ellos buscaron vestirse de la manera más rápida posible, realizando una amonestación por este hecho. “Aprendí a dejar calmar la vida privada”.