¿Se acabó el amor? Presentador de ‘Día a Día’ le habría puesto punto final a su matrimonio hace varias semanas

‘Día a Día’ de Caracol televisión es uno de los programas iconos del canal, pues durante casi dos décadas ha estado al aire acompañando las mañanas de los televidentes en compañía de Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas, quienes han sabido ganarse el cariño de los televidentes a partir diversos invitados y por ende, cada una de sus historias. Sin embargo, la vida privada de sus presentadores tampoco pasa de largo y recientemente se conoció que uno de ellos le habría puesto punto final a su matrimonio hace varias semanas.

Se trata del chef del programa Juan Diego Vanegas, quien además de destacarse en la televisión a partir del matutino y el programa ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’ junto a ‘Piroberta’, cuenta con sus negocios de comida en algunos puntos de la capital colombiana. Lo cierto es que Vanegas no pasa desapercibido, pues se ha llevado varios halagos por su atractivo en diversas ocasiones.

Sin embargo, por este motivo no se destacó precisamente en esta ocasión, pues terminó generando todo tipo de declaraciones, debido a que durante la más reciente trasmisión del programa ‘Lo sé todo’, los presentadores se encargaron de revelar que su matrimonio con la apneísta e ingeniera civil colombiana, Sofía Gómez habría llegado a su fin luego de más de más de un año de haber sellado su amor.

El hecho se dio durante un evento en donde la apneista fue una de las presentes en este evento y el periodista no dudó en indagar sobre Juan Diego a lo que ella respondió que se encontraba bien, sin embargo, la reacción de incomodidad y sorpresa no pasó por alto. Hasta el momento, tanto el chef como la apneita han optado por no referirse al tema a través de sus redes sociales, pues buscarían dejar este proceso bajo la intimidad.