¿Aún hay amor? Carolina Cruz confesó que Lincoln Palomeque la buscó para confirmar el rumor de su nuevo embarazo

Carolina Cruz es una exreina de belleza, empresaria y presentadora de ‘Día a Día’ de Caracol televisión, quien más allá de su presencia en la pantalla grande también se ha convertido en una de las figuras del entretenimiento más reconocidas en las redes sociales. Pero, para la caleña lo más importante es su familia, sus hijos, Matías y Salvador, quienes le cumplieron el sueño de convertirse en madre junto a su expareja Lincoln Palomeque. Aunque los dos confirmaron su separación hace algún tiempo han demostrado que cuentan con una excelente relación. Sin dejar de lado, que la caleña volvió a encontrar el amor en Jamil Farah, un reconocido piloto que se robó su corazón y tras meses de su noviazgo se desataron rumores sobre un supuesto embarazo e incluso Carolina confesó que hasta Palomeque la buscó para confirmar este rumor.

La presentadora quien ha sido blanco de críticas en repetidas ocasiones ha dejado claro que este tipo de situaciones pasan a un segundo plano en su vida, pues anda enfocada en su familia y cada uno de sus proyectos. Pues, la situación de la supuesta llegada de un tercer integrante se dio desde el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, a partir de algunas imágenes en las que se aseguró que Cruz contaba con “pancita”. Si bien, la producción no lo confirmó si lograron desatar diversas dudas entre los televidentes.

Lo cierto es que la caleña decidió no referirse al tema y hace pocos días fue entrevistada por la emisora ‘Vibra’ dejando ver que no sabía nada de este tema hasta que terminaron contándole, en medio del clip, reiteró: “Me dio mucha risas porque estos días, el mismo Lincoln me preguntó dizque, oye es verdad que estás embarazada y yo que no”.

Asimismo, la presentadora le reiteró a su expareja que como se le ocurría, preguntándole de donde había salido esta situación a lo que el famoso actor le respondió: “No, es que están diciendo en todas partes y él no”. Sin dejar de lado, que la presentadora agregó que estaba más que acostumbrada a tener que atravesar por este tipo de situaciones: “Tengo clarisimo que cualquier cosa que yo diga se puede tomar de una manera y va a ser noticia, siempre van hablar de uno para bien o para mal”.