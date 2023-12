“Serás un caballero”: Carolina Soto de Día a Día mostró con orgullo el nuevo logro de su hijo Valentino

Carolina Soto es una de las presentadoras de ‘Día a Día’, quien con su talento y belleza ha logrado cautivar a los televidentes en cada una de sus apariciones. Pero eso sí, la caleña no solo brilla por su rol ante las cámaras, sino también desde una las facetas con las que más se soñó´como lo fue convertirse en madre luego de haberse casado con Germán González, su actual esposo y padre de sus dos hijos Violetta y Valentino. Si bien, Soto no suele revelar demasiados detalles de su vida privada, lo cierto es que no dudó en mostrar lo orgullosa que siente por los logros adquiridos por su hijo mayor.

Y es que más allá de ser una de las figuras del matutino, Carolina también ha llevado a cabo sus propios negocios fuera de la televisión a partir de la colaboración de lápices para ojos junto a Catalina Jaramillo y además su producto para la limpieza ‘Mija Clean’, los cuales por supuesto, ha sabido promocionar a través de sus redes sociales. Pero hace pocas horas quien se robó el protagonismo fue Valentino de 6 años y por ende, el mayor de la familia.

En medio de una de sus apariciones a través de su cuenta de Instagram, en donde Soto alcanza los más de 3.6 millones de seguidores, indicó: “Diploma de mi niño tan orgullosa de ti, serás un caballero”, sus palabras estuvieron acompañadas de una imagen del menor, mientras que sostenía el diploma, al parecer, de la graduación de su colegio.

Pero, tal fue la emoción de Carolina que terminó compartiendo el mensaje dado por la institución en el que se lee: “Es un honor reconocer a aquellos estudiantes que han ejercido el buen trato en todas sus interacciones, siendo un motivo de orgullo y ejemplo para sus compañeros”.

Lo cierto es que a pesar de los diversos compromisos laborales que debe cumplir tanto con el canal como a través de las redes sociales, por medio de pautas, la caleña ha dejado claro que lo más importante son sus hijos, motivo por el cual trata de cumplir con todos sus compromisos en las horas de la mañana mientras que sus hijos están en el colegio para posteriormente compartir toda la tarde con ellos y realizar aquellas actividades que son de su gusto.