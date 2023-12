“Quedará en mi historia”: Catalina Gómez recordó con nostalgia su lujoso viaje a Estambul

Una de las presentadoras más famosas en la industria del entretenimiento es precisamente la paisa Catalina Gómez, quien luego de completar sus estudios en periodismo llegó a Bogotá con el fin de cumplirle sus proyectos dentro de la televisión colombiana. Si bien, no fue un proceso para nada sencillo, lo cierto es que actualmente es una de las presentadoras más reconocidas en Día a Día, programa de entretenimiento de Caracol televisión, en el que lleva más de 10 años acompañando las mañanas de los televidentes. Pero, además de su pasión por las cámaras también saca tiempo para compartir grandes momentos junto a quienes ama como lo es su esposo y vicepresidente de entretenimiento Juan Esteban Sampedro, pues en celebración de su cumpleaños número 43 el lujoso viaje fue el protagonista y hasta ahora

La paisa ha logrado ganarse el cariño tanto en la pantalla grande como a través de las redes sociales, pues aunque en principio no solía ser tan activa y prefería no revelar mayores detalles de su vida, actualmente la situación resultó ser todo lo contrario. Pues desde el pasado 18 de noviembre fecha de su cumpleaños no dudó en compartir en desde el primer momento lo consentida que estuvo por sus hijos y pareja, para posteriormente darle paso a una nueva aventura, pues junto a Sampedro estuvo durante varios días en Estambul para luego terminar en España en un viñedo.

Aunque la presentadora solo se remitió a revelar uno que otro detalle, ahora luego de analizar los diversas imágenes decidió compartir los mejores momentos que vivió durante este lujoso viaje. A través de su cuenta de Instagram en donde ya alcanza más 1.5 millones de seguidores indicó: “Ya es un gran recuerdo, que también quedará en la historia, en mi historia”.

Asimismo, en medio del corto clip se encargó de mostrar las mejores postales que dejó esta travesia tanto para ella como para su esposo, pues además de celebrar la vida de la paisa también lograron pasar tiempo en pareja y por ende, compartiendo con diversos amigos que no veían desde hace varios años. Además, la serie de comentarios por parte de sus fans tampoco faltaron: “Turquía uno de los países ms bellos gran cultura y una gastronomía exquisita”, “Que lindo es recordar bellos e inolvidables momentos”, “Que emoción este viaje. Los amo”.