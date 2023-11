¿No solo es ‘Amparito’? Esta sería la estrategia de Yo me Llamo para seguir siendo el rey del rating en Caracol

jurado de Yo me llamo (Captura de Yo me llamo)

Yo me llamo es uno de los programas de canto más famosos de Caracol televisión pues a lo largo de diversas temporadas se ha encargado de cautivar al público con el talento que cada uno de los imitadores llega a mostrar al diamante y especialmente a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Aunque la serie de críticas en contra del reality de canto no se han hecho esperar, lo cierto es que a nivel de audiencia desde su primer capítulo ha logrado ser todo un éxito convirtiéndose en el rey el rating y esta sería la estragía de Yo me llamo para seguir siendo el primero en las noches colombianas.

Le puede gustar: “Lo más divino del mundo”: Laura Acuña mostró quién es el hombre más importante de su vida después de sus dos hijos

Si bien, Amparo Grisales se ha convertido en una de las figuras más destacadas, pero a la par una de las más críticas por sus fuertes declaraciones en contra de las imitaciones de algunos participantes. Pero, esto no ha sido impedimento para que las diversas emociones sean las protagonistas durante la hora y media en la que se trasmite ‘Yo me llamo’, pues existiría un plan con el fin de no poder la audiencia que han lgorado adquirir durante los últimos meses.

Lo cierto es que el método utilizado sería precisamente a través de los corte a comerciales los cuales comunmente se dan sobre los 15 minutos de inicio del programa y en un segundo momento 15 minutos antes del final, lo cual suele ser cotidiano en las producciones no solo del canal sino también de su competencia. Además, de estar al aire durante una hora y media, este “respiro” para los televidentes se da media hora después de su inicio, con el fin de mantener cautivados a su público.

También puede leer: ¿Con ganas de competir? Estos son los consejos de los exparticipantes del Desafío para lograr ser parte del reality

Asimismo, permitiendo que los televidentes logren ‘engancharse’ y luego su decisión no sea el sintonizar otro canal, pues en la preproducción están estandarizados estos tiempos para causar intriga entre los televidentes. Y el segundo corte, se mantiene sobre las 09:15 minutos antes de su gran final, dejando claro que el éxito más allá del contenido tiene que ver con cada uno de los elementos utilizados por el canal a lo largo de la semana.