¿No le gusta el colágeno? Amparo Grisales reveló cómo es su hombre ideal

Amparo Grisales, también conocida como ‘La diva’ de la televisión colombiana, no pasa desapercibida en el entretenimiento colombiano, no solo por ser la jurado de Yo me llamo sino por sus mensajes claros y contundentes frente a muchos temas.

Tal es el caso en esta oportunidad frente a cuál sería su hombre ideal y el que la hace ‘erizar’, como expresa ella misma cuando una situación despierta muchas emociones.

Para nadie es un secreto que desde hace varios años algunos detalles de su vida privada llaman la atención, no solo para sus seguidores sino para sus detractores que suelen escandalizarse con muchos de sus comentarios directos.

De hecho, uno de los temas que más llama la atención sobre la vida de Amparo Grisales, es su relación amorosa y el hombre que conquista su corazón.

“Me gusta que sea el corazón el que me lo diga. Puede ser muchas cosas, porque no tengo un prototipo. Me gustan mayorcitos, no tan jovencitos como la gente supone a veces, pero me gustan maduritos”, afirmó Amparo.

Asimismo, mencionó que es de las mujeres que le gusta la caballerosidad, los hombres que saben seducir, que son atentos, que están pendientes de los detalles, que hablan bonito, que son sinceros, que tienen sentido del humor y que son inteligentes.

Pero esto no se quedó allí, pues la mujer caldense resaltó que la educación y la autenticidad de un hombre es muy importante a la hora de conquistar.