¿Con ganas de competir? Estos son los consejos de los exparticipantes del Desafío para lograr ser parte del reality

El ‘Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol televisión, pues a lo largo de 19 años se ha encargado de cautivar al público a partir de difíciles pruebas tanto a nivel físico como a nivel mental. Sin embargo, la gran sorpresa se vendría este 2024 en donde el canal celebra los 20 años del programa y será por todo lo alto. Aunque las convocatorias aún no se han abierto, lo cierto es que desde ya se conocen algunos de los consejos por parte de los exparticipantes para ser parte del reality.

Y es que el canal Caracol 20 días antes de abrir oficialmente las inscripciones se encargó de ir generando emoción entre el público y aquellos que desde hace varios años han deseado ser parte de algunas de las versiones de este concurso. Pero, eso sí han sido varias las ocasiones en las que aseguran que su proceso no ha dado frutos, por esto días antes de este inicio la exparticipante ‘Mai’ Maira Alejandra Padilla terminó revelando algunos de los consejos para ser uno de los elegidos para ser parte del ‘Desafío’ en esta versión medieval la cual espera ser todo un éxito.

En medio de sus declaraciones a través de ‘TikTok’ la caleña aseguró que el primero de ellos tenía que ver con aquello que le había funcionado para entrar el reality, nombrando en primer lugar, a la hora de enviar el video de presentación tratar de ser muy real frente a las situaciones que se viven y no tratar de exagerar, para así no decorar quien se es, teniendo en cuenta que este solo debe durar un minuto: “Yo hice un video para nada producido, literalmente así mostrando mi cara, hablándoles diciéndole por qué me deberían escoger a mí”.

Asimismo, Maira Alejandra aseguró que ella fue sincera relatando diversos detalles de su vida, entre ellos como logró vencer el cáncer, los diversos proyectos que ha empezado luego de atravesar diversos procesos: “Me he caído y me he vuelto a levantar y eso es lo que me hace una superhumana, una guerrera”. Otro de los consejos tiene que ver con que este fue un pedido especial para Dios pidiéndole la oportunidad para ser parte de este sueño.

Y uno de los más importantes resulta ser el poder visualizarse dentro de esta competencia y primero que todo, recibir la llamada de la aceptación con felicidad y emoción, “visualizate, imaginate, cierra los ojos y concentrate. Piensa como estás compitiendo”. Con el fin de hacer a un lado aquellas condiciones que no resultan ser tan positivas de asumir como lo es el hambre y las diversas comodidades con las que se cuentan.