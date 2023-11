“Casi se muere” Pilar Schmitt habló sobre la difícil situación que vivió con su hija

La presentadora Pilar Schmitt es una presentadora colombiana que trabaja en la sección de entretenimiento de ‘Noticias Caracol’. Se dio a conocer a través de los últimos 27 años desde que participó en el Concurso Nacional de la Belleza, en el que representó al departamento del Meta. A pesar de ser una de las favoritas, no logró la victoria en el certamen. Sin embargo, pasó a lucirse frente a las cámaras por su gran talento y carisma.

Ahora bien, en entrevista que concedió la presentadora al programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión, la modelo reveló que todo comenzó cuando llamó a Sara Sofía y se enteró de que iba camino a un hospital por un dolor de cabeza. Hasta ese momento, la situación no pasaba de un malestar común, por lo que ninguna de las dos se alertó. A los pocos minutos, el panorama cambió por completo.

“Ella me dice: ‘Mami, ya te llamo’. Y yo como: ‘¿Qué pasó?’. Ella iba camino de urgencias al hospital porque le había dado un dolor de cabeza terrible, perdió más o menos el conocimiento y la visión. Le hicieron un TAC cerebral”, recuerda la conductora en el programa en cuestión.

Después del TAC, los profesionales de la salud dieron un diagnóstico alentador, ya que señalaron que era un malestar normal producido por el dolor de cabeza. Sin embargo, la preocupación de Pilar aumentó porque veía a su hija muy mal.

“Yo veía a Sara ida… Ella me decía que no se sentía ella. Fuimos a urgencias a primera hora, nos querían mandar a la casa. Le dijeron: ‘Niña caprichosa, usted no tiene nada; tiene ansiedad’. Nosotros esperamos a que nos atendieran y nos tocó esperar 10 horas. Le hicieron la resonancia…”, agregó la presentadora.

Ya con la resonancia los médicos se dieron cuenta de la magnitud real de la situación: Sara Sofía Sánchez Schmitt había sufrido un accidente cerebrovascular. Por fortuna, logró ser atendida a tiempo, evitando una consecuencia grave.

Schmitt siguió contando que uno de los trombos se desprendió y eso derivó en una trombosis cerebral, por lo que tuvieron que intervenirla quirúrgicamente. Si bien fue una cirugía de alta complejidad, salió con su condición resuelta.

La presentadora llanera comentó que “Sara se hubiera podido morir”. En la entrevista, la periodista de 49 años confesó que fueron días de gran tensión, pero que todo al final salió bien.