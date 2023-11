“Mi primera chamba”: Juan Duque pasó pena durante una entrevista en inglés

Juan Duque dejó ver que no domina el inglés Foto: Instagram @juanduque

Juan Duque compartió un video en TikTok en donde dejó ver que su dominio de otros idiomas no es precisamente el más fluido, compartiendo el incómodo momento que vivió en medio de una entrevista la cual era completamente en inglés, reflejando su cara de incertidumbre e incomodidad durante gran parte del video.

El cantante ha estado escalando poco a poco algunas posiciones en el mundo del espectáculo colombiano, logrando ubicar varios de sus temas entre lugares altos de las carteleras musicales locales y llevándole su ritmo a una gran cantidad de seguidores que ha logrado conseguir en los últimos años.

Puede leer: “Soy el incomprendido”: Juan Duque volvió a darle con todo a Lina Tejeiro en uno de sus temas

Y a propósito del reciente lanzamiento de su primer disco, el artista ha estado en los reflectores debido a este logro, en especial porque esta producción tiene su estilo por completo y que finalmente pudo alcanzar esta meta por la que tanto había trabajado.

Este lanzamiento ha tenido como resultado que Juan Duque figure en entrevistas para hablar de diversos temas, entre ellos su nuevo disco. Pero lo que el joven no sabía era que también podía llegar a tener algunos encuentros con entrevistadores que hablan inglés.

Esto quedó reflejado en un video que compartió en su cuenta de TikTok, dejando ver que estuvo presente en una entrevista, pero para su sorpresa todos los involucrados estaban hablando en inglés, algo que lo incomodó por completo.

Pero el momento en donde quedó en evidencia fue cuando una de las entrevistadoras se dirigió hacia él con una pregunta, y debido a que no entendió ninguna palabra, el colombiano optó por pedirle a una de las personas presentes que lo ayudara con la traducción.

Lea también: “Ni en los anuncios de YouTube me sale”: le dan con todo a Juan Duque tras ‘presumir’ su nuevo tema

El video de Juan Duque generó todo tipo de comentarios divertidos

En la descripción del clip, el cantante jugó con la situación al escribir la frase: “mi primera chamba”, haciendo referencia a esta tendencia que tanto ha estado rondando en las redes sociales. También escribió dentro del clip: “no sabía que la entrevista era en inglés”.

Todos estos detalles, sumado a la entrevista, hicieron que sus seguidores dejaran todo tipo de comentarios en su video, con muchos de ellos riéndose de la situación, mientras que otros se sintieron identificados con los nervios del cantante.

“Su cara de angustia me dio mucha risa”, “No lo juzgo, tranquilamente puedo ser yo”, “Él tenía la esperanza que solo la primera hablara inglés hasta que el segundo también comenzó a hablar en inglés” y “Recordando el verbo to be y encomendándose a diosito” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Juan Duque.