El accidente cardiovascular que tuvo la hija de Pilar Schmitt que les causó un gran susto

Pilar Schmitt ha sido una de las más reconocidas presentadoras de entretenimiento en el Canal Caracol durante muchos años, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos del canal. Sin embargo en una reciente entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’ contó el gran susto que pasó con su hija Sara Sánchez mientras que ella estaba en el extranjero.

En dicha entrevista se mencionó que al momento del inicio del susto Pilar se encontraba en Estados Unidos entrevistando a Karol G por sus conciertos en dicho país. Frente a este momento mencionó “Lamo a preguntar por Sara, y Sara “Mami, ya te llamo” llamo y llamo y resulta que iba camino al hospital porque le había dado un dolor de cabeza terrible. Había perdido más o menos el conocimiento y hasta la visión”.

Pero pese a la insistencia de Sara, en repetidas ocasiones los médicos le mencionaron que no tenía nada y que solo se trataba de un cuadro de ansiedad y estrés, pero resultó ser todo lo contrario.

El accidente cardiovascular que tuvo la hija de Pilar Schmitt

En dicha entrevista, también mencionó lo delicado que resultó ser el asunto “Yo llegué a Bogotá y estaba ida, Sara me decía que no me siento yo. Fuimos a urgencias a primera hora y le dijeron niña caprichosa, váyase para la casa. Esperamos horas, le hicieron la resonancia magnética”. Así mismo Sara añadió “El diagnóstico es que había tenido un accidente cardiovascular en el hipocampo”.

A su vez, Pilar señaló “Encontraron en el corazón un huequito que no se cierra en el corazón. Luego le hicieron radiografías en las piernas y le encontraron unos trombos gigantes y viejos que no entendían por qué siendo tan joven, sin morados, dolor ni cansancio. Resulta que el trombo subió, entró por el huequito y por eso fue arterial y no venoso, porque cambió de lado”.

Actualmente, Sara se encuentra anticuagulada, estable, y en proceso de realización de demás exámenes médicos para poder manejar y controlar dicha enfermedad y así poder tener una buena calidad de vida.