Mujer en Cartagena fue a donde sus ‘amigos’ en busca de dinero y encontró la muerte

La víctima de este crimen es Yaniris Pérez Magallanes, una mujer de 32 años que el pasado sábado salió de su casa ubicada en el popular barrio El Pozón, en Cartagena, para cumplir una cita que tenía con dos supuestos amigos que le iban a entregar un dinero.

Los familiares de esta mujer contaron que ella salió de su casa hacia las 7:30 de la noche justamente el mismo día que se celebraba la independencia de esa ciudad. Los amigos, identificados como ‘el Enano’ y ‘el Tony’ la citaron.

La hija mayor de la víctima contó a medios locales que su madre la llamó y le dijo: “niña vente rápido, que te quiero ver”.

El encuentro entre madre e hija se dio por última vez en el sector Isla Belén, en Fredonia, donde vive la abuela de la menor.

“Cuando llegué a la casa encontré a mi mamá cambiándose de ropa. Enseguida la pregunté qué para dónde iba y ella me respondía que se iba a encontrar con ‘el Enano’ y ‘el Tony’ porque le iban a dar una plata”, dijo la joven.

Horas después las autoridades le informaron a la hija de Yaniris que habían encontrado a su madre sin signos vitales y con grave heridas en su cuerpo. El cadáver lo dejaron en una zona boscosa ubicada en la parte posterior de un motel, cerca de Villa Estrella y al sector Las Américas, del barrio Olaya Herrera.

“Yo comencé a llamar a mi mamá a su celular y a las 8.30 de la noche fue que me respondió ‘el Enano’. Le pregunté por ella y me dijo que estaba en el baño. Le insistí que me la pasara y me colgó”, agregó la hija.

Al sitio llegaron miembros de Criminalística a hacer el levantamiento del cuerpo y la respectiva inspección judicial. Según la Policía Metropolitana, a la mujer la asesinaron con un arma cortopunzante, al parecer, pico de botella.

Aún no se sabe la razón por la que ocurrió el asesinato y no se tiene conocimiento sobre el paradero de los responsables.