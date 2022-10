Pilar Schmitt, presentadora de Caracol, denunció amenazas de muerte contra ella y su familia

La modelo y presentadora de Noticias Caracol, Pilar Schmitt, es uno de los rostros más reconocidos en la televisión colombiana. La famosa, que últimamente ha protagonizado varios momentos notables durante las emisiones, esta vez hizo una revelación que llamó la atención de muchos.

Lea también: Esposa de Slash comparte momentos íntimos de la visita de los Guns N’ Roses a Bogotá ¡La altura les iba dando como duro!

Recordemos que Schmitt provocó la risa de varios espectadores por la celebración que hizo en vivo al enterarse de que el reemplazo del periodista Juan Diego Alvira en la presentación de las mañanas sería Andrés Montoya.

“Te doy la bienvenida, que emoción, te admiro mucho”, fueron las palabras amistosas que le dedicó al periodista antioqueño.

Pilar Schmitt contó que ha recibido amenazas de muerte

En conversación con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, la presentadora de farándula se sinceró y confesó que había sido víctima de amenazas de muerte en su contra y en la de su familia.

La comunicadora de 48 años es madre de dos hijos, Sofía Sánchez y Martín Casas, a quienes tuvo con Raúl Sánchez y Camilo Casas.

También le puede interesar: “Alguien dele un Oscar”: Marbelle aparece en gracioso comercial y en redes no perdonan

“Estuve amenazada de muerte, no lo había contado (…) Me asusté y no sé qué decirte. Quedé en ‘plop’”, fue lo que dijo Schmitt ante las cámaras del programa.

Asimismo, la presentadora contó que en un principio no quiso prestarle mucha atención a la situación, por lo que la dejó pasar. Sin embargo, con el tiempo, los mensajes de odio en sus redes sociales se volvieron más recurrentes e intimidantes, razón por la cual finalmente decidió acudir a las autoridades para que se hicieran cargo.

Para finalizar, la famosa dijo que nunca ha querido divulgar el tema debido a todo el cariño que recibe por parte de su público.

“La gente me quiere y eso me llena el corazón de amor porque casi todos los comentarios son buenos e inspiracionales, me derrito como mantequilla”, agregó.