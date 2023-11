“Hay un punto ciego”: Hija de Pilar Schmitt ingresó en la clínica por grave problema en sus ojos

Pilar Schmitt la famosa presentadora de entretenimiento del Canal Caracol, en la emisión de la mañana. Poco habla de su familia, pero resalta que, al igual que ella, su hija Sara es entregada al trabajo y el estudio, muy enfocada en su carrera. Sin embargo, parece que ese estrés pudo haberle causado un problema en su visión que la obligó a estar una semana interna en la clínica.

A través de sus redes sociales, Sara reveló con un video y con largo mensaje lo que sintió estando tanto tiempo alejada de su familia y sus amigos, además de revelar lo que le estaba aquejando la salud de los ojos:

“Esta soy yo y esta es la mancha. Así veo”, afirmó la joven:

“Mi condición estaba descrita por los doctores bajo el campo de lo improbable, no de lo imposible. Bajo circunstancias fortuitas, la vida cambia, se desarma y exige ser revaluada. En el pequeño cuarto de hospital los minutos se vuelven eternos, los ritmos pausados y la vida dilatada que se escurre entre las manos me carga con la amargura de saber que el mundo sigue y yo ya no puedo seguir con él. Pierdo y dejo ir las formas en las que concebía el mundo. Pierdo, me dejo ir y me permito olvidar todo lo que pensaba ser para recordar todo lo que soy”, afirmó Sara.

A pesar del terrible momento, Sara ahora mismo se encuentra en su casa y Pilar y sus amigas organizaron una bienvenida en donde Sara terminó llorando de la alegría. No se sabe si el problema finalmente se solucionó, pues en los comentarios se puede leer que probablemente se trate de una neuritis óptica bilateral.