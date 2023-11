A Jessi Uribe de ‘Yo Me Llamo’ le pusieron un ‘dulce pecado’ en tarima y cayó redondito igual que el original

Jessi Uribe Yo Me Llamo Caracol Televisión

Luego de que la doble de Ángela Aguilar, se llevara 15 millones en el capítulo 67, los televidentes de Caracol Televisión se reunieron nuevamente la noche de este miércoles 8 de noviembre, para conocer quién sería el elegido por Symphony para llevarse la ‘platica’ para la casa. Pero, uno de los opcionados, el doble de Jessi Uribe, tuvo problemas con su presentación, luego de que en escena estuviera acompañado por la cantante Dareska, quien por poco lo hace caer en un ‘Dulce pecado’.

‘Como si nada’, fue el tema con el que este concursante trató de deleitar los oídos de la audiencia y de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , pero, la presencia de la participante de ‘La Descarga’, le provocó un desatine en su voz el cual fue ampliamente reprochado por ‘Amparito’, quien le sugirió que tiene que apartar su vida personal de la profesional.

Esto le puede interesar: “Lamento ‘mamertiano’”: Marbelle se inspiró en seguidores de Gustavo Petro y les hizo polémica canción

“Para mí no fue solo un ‘gallito’ fue un desafine muy fuerte. (...) Tenías miedo de lo que te pudieran decir en la casa (...) Los cantantes también somos actores y tenemos que interactuar. (...) Eso te pasó por estar pensando, ¿A qué hora me le acercó? ¿Qué me van a decir en la casa”, fue la retroalimentación de la manizaleña.

Ante el desempeño de este imitador, muchos se volcaron a las redes sociales a reprochar el hecho de que este concursante aún se mantenga en competencia, debido a que han sido reiteradas las ocasiones en las que este ‘Jessi’, no ha logrado convencer; lo que ha generado la eliminación de algunos favoritos.

No se lo puede perder: Esperanza Gómez dio cuestionable tip para que las parejas puedan cumplir sus fantasías en la cama

#YoMeLlamo este Jessi Uribe llegó demasiado lejos también , sacaron muchos mejores que el — Estiven Velásquez (@Estiven200103) November 9, 2023

Siempre olvido que Jessi Uribe aún sigue en competencia, sinceramente pienso que ha llegado muy lejos también #YoMeLlamo — Ingrid Ibarra C. (@IngridIbarraC) November 9, 2023

Ese Jessi Uribe ni se parece ni en el físico 🤦#YoMeLlamo — Laura Mar (@lauramar_o) November 9, 2023