Breiner acusó a Dareska de “daña hogares” y en medio de lágrimas ella se defendió en ‘La Descarga’

‘La Descarga’ es uno de los programas más reconocidos en el país, teniendo en cuenta que es el primer formato que cuenta con un campamento para cada uno de sus participantes. Aunque el show recibió varias críticas por quienes harían parte con el paso del tiempo se convirtió en uno de los más vistos en la franja televisiva en las noches colombianas y es que cada integrante logra robarse la atención con su talento y sus historias de vida.

La convivencia no está pasando por los mejores momentos en ‘La Descarga’, en donde Breiner resulta ser el principal protagonista en esta ocasión los problemas se dieron con Dareska quien trató de darse su opinión frente a la situación con ‘Oropesa’. En medio de esto, el participante aseguró que su compañera era una “daña hogares”, según él, por estar cerca de tres hombres.

Ante el hecho las lágrimas por parte de Dareska no se hicieron esperar, en donde le pidió respeto. Seguidamente, Breiner reiteró que uno de ellos tenía esposa: “Querías buscarme la lengua ahí estás (…) conmigo no te metas Dareska”. Asimismo la mujer indicó que en ningún momento se metió con él, pidiéndole respuestas a sus declaraciones.

Posteriormente, sacó a la luz aquellos comentarios al parecer de Dareska y su gusto por Cristian Better, ‘El Puma’ y César, teniendo en cuenta que cada uno está comprometida y hasta le aplaudió sus aparentes acciones. La participante agregó: “He sido muy claro ninguno me gusta solo me parecen interesantes”. Debido a la tensión que se presentó el Indio Harin intervino con el fin de calmar a Dasreska quien no aguantó las lágrimas antes los repetidos señalamientos.

Minutos más tarde Dareska aseguró que Breiner no podía hablar de cosas que no tenía claras, indicando que entre un hombre y una mujer no podía existir una amistad porque siempre salen comentarios mal intencionados. Por su parte Breiner reiteró junto a Keyla que una amistad es distinto a lo que pasa con varios participantes y Dareska, pues él no es el único que se ha percatado de esta situación.