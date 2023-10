Por intentar sorprender, Jessi Uribe de ‘Yo me llamo’ recibió regaño de Pipe Bueno

‘Yo me llamo’ es el reality de talento musical e imitación del Canal Caracol que noche a noche emociona a los televidentes con la preparación y puesta en práctica de las enseñanzas que los mentores dan a los participantes que buscan la mejor imitación de sus artistas preferidos. Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. no le perdonan a los cantantes la más mínima equivocación para llevarlos a su mejor nivel.

Es por ello que el doble de Jessi Uribe subió al Templo de la Imitación para interpretar el tema ‘Alguien me gusta’, donde sorprendió con su talento luego de recibir algunas indicaciones de cómo debe acondicionarse físicamente para no solo parecerse en la voz al esposo de Paola Jara, sino también lograr la mejor similitud con su cuerpo.

Aunque el show logró emocionar al público, Pipe Bueno fue muy tajante con la calificación de Jessi Uribe.

Lea también: ¿Yo Me Llamo sería un fraude?, famoso colombiano dejó helados a seguidores revelando el secreto de su rating

“Esta canción es muy difícil de cantar solo, me ha pasado, porque fue grabada con tres y la forma de respirar y compartir hace que sea fácil interpretarla así, pero cuando es uno… Ahí vi en los finales varias cosas que hiciste para poder tomar bien el aire y eso me gustó; sin embargo, hubo algo raro y es que el color de la voz en ciertas notas agudas se me estaba perdiendo”, indicó.

El disgusto del cantante de música popular estuvo enfocado en que el imitador se alejó del personaje a nivel vocal en su afán de sorprender, algo que no debe descuidar para poder seguir en competencia.

Por su parte, Amparo Grisales apoyó el comentario de su colega, mientras que César Escola para alivianar la calificación de sus compañeros, destacó el esfuerzo del concursante al vestir el mismo atuendo que Jessi Uribe en el video de la canción interpretada.

Le puede interesar: ¿Se perdió el programa?: esta fue la millonada que se llevó participante de Yo Me Llamo