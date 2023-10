¿Yo Me Llamo sería un fraude?, famoso colombiano dejó helados a seguidores revelando el secreto de su rating

Yo Me Llamo es uno de los programas con mayor audiencia en las noches de la televisión colombiana. Caracol Televisión le ha apostado varias temporadas al reality y lo cierto es que ha dado frutos, pues se ha convertido en su reality estrella por varios años. Sin embargo, parece que los espectadores están un poco enojados por lo que está pasando, no solo por la actitud de Amparo Grisales, sino por la gran verdad detrás del rating del programa.

Para nadie es un secreto que muchos espectadores colombianos han manifestado su gran molestia a través de las redes sociales, no solo por las decisiones de los jurados, sino también por la personalidad de Amparo, quien es la más polémica del programa, por su manera de decir tan agresivamente las cosas.

No solo se trata de los participantes, sino incluso de los mismos colegas de ella. Lo cierto es que Yo Me Llamo cada vez más se pone en duda, sobre todo por su rating.

A través de una entrevista para Los 40, Juandy, un creador de contenido, reveló que Yo Me Llamo lo contactó para un contrato, pero que él decidió rechazar por dignidad:

“Me escribieron para Yo Me Llamo, pero era para ridiculizarme, entonces me pareció una falta de respeto. Yo soy hp**, yo soy paradita, ¿ellos quieren?, listo, ¿bajo qué condiciones?, y yo de una pedí una reunión con ellos y nunca llegaron, nunca se cuadró, porque ellos sabían que yo iba a decirles, yo ni me voy a ridiculizar, yo nunca he dicho, ‘ay yo me llamó Anahí', no yo nunca he dicho eso, yo no soy imitadora, no sé cantar, yo le hago homenaje con mi cuerpo. Ellos lo hicieron por rating, pero yo no necesito exposición de nada, yo tengo una comunicada y la he trabajado, pero no necesito cinco minutos en la televisión colombiana para ridiculizarme”, terminó por decir.