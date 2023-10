¿Se perdió el programa?: esta fue la millonada que se llevó participante de Yo Me Llamo

Carlos Calero Yo me llamo Captura de Caracol televisión Carlos Calero Yo me llamo

Yo Me Llamo es el reality del momento, no solo porque expone el talento que tienen muchos en el país, sino por la polémica participación de Grisales, quien ha sido centro de críticas por su mala manera de tratar a los participantes. Sin embargo, no todo es malo, pues un participante se llevó millones a su casa sin haber llegado a la final.

Lea también: ¿Yo Me Llamo sería un fraude?, famoso colombiano dejó helados a seguidores revelando el secreto de su rating

El reality ha sido muy cuestionado últimamente por las decisiones que han tomado los jurados con respecto a los participantes, sacando a algunos que, para los espectadores, no merecían decir adiós en el programa, considerando que, por ejemplo, Amparo Grisales tiene preferencias por algunos.

Alejandra Guzmán ha sido tema de conversación a lo largo de la temporada. Por un lado, algunos aseguran que se ha esforzado mucho por llegar lejos y debería ser valorado, y, por otro lado, se dice que no tiene el talento para estar en la final.

Lea también: Aproveche antes de que se acabe: Almacenes Éxito tendrán 80% de descuento, ¿qué productos entrarán?

El que sí tiene talento, según usuarios en internet, es Luis Miguel, quien fue el elegido como el mejor de la noche el 18 de octubre. Gracias a eso, Luis Miguel tuvo la oportunidad de escoger un premio que contenía una millonaria suma, incluso teniendo la oportunidad de llevarse 100 millones de pesos a casa.

Los participantes tienen la posibilidad de coger cualquier escultura, pero generalmente escogen la de su personaje con la intención de que les dé suerte. Lo cierto es que Luis Miguel se llevó a casa 12 millones de pesos y no pudo contener su felicidad, pues se arrodilló y no paraba de sonreír.

Algunos aseguran que probablemente será uno de los finalistas del programa.