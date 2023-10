“Tienen que parar”: Nela González de MasterChef Celebrity ‘frenó' a quienes le armaron amorío y mostró a la “víctima”

Marianela González mejor conocida como Nela es una actriz venezolana quien ha participado en producciones como ‘Mi gorda bella’, ‘La ley del corazón’, ‘Pa quererte’, entre otras. Además, ha logrado destacarse con su talento en la cocina en su más reciente participación en MasterChef Celebrity reality del Canal RCN, pues si bien no ganó logró llevarse el cariño de los colombianos. Sin embargo, también ha sido el blanco de las polémicas, tanto así que reveló si tiene un amorío con Claudia Bahamon de MasterChef.

Y es que luego de la gran final varios rumores comenzaron a aparecer sobre diversos participantes y por supuesto, fue más evidente la molestia que tuvieron ambas en varios retos en la cocina de MasterChef. Pero, un video en el que aparecen varias recopilaciones con miradas “sospechosas” e incluso momentos de ambas, causaron risas, pues reiteraban que entre la presentadora y la famosa actriz podría existir algo más que una amistad.

Además, Amalia Andrade, la expareja de Nela también aprovechó el momento para indicar: “Yo siempre supe que Nela iba a terminar con una modelo la verdad no me sorprende”. Además, Claudia no dudó en reaccionar con varias risas y por supuesto, mostrando el cariño que siente por la venezolana, quien era la única que faltaba por referirse a este tema.

Y este momento llegó, pues Nela a través de su cuenta de Instagram en donde alcanza los más de 500 mil seguidores no solo volvió a replicar el clip sino también agregó: “Tienen que parar que luego Simón no me va a querer”, sus palabras estuvieron acompañadas de varias risas haciendo énfasis a la pareja de Claudia con el que lleva varios años, teniendo en cuenta que por el momento ella está soltera.

Lo cierto es que Nela a pesar de no llevarse el triunfo se ha mostrado más emocionada que nunca, siendo parte de diversos proyectos en donde también la cocina resulta siendo la protagonista y en este camino ha revelado diversos detalles de su vida.