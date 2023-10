“Más que psicólogo es Dios”: Participante MasterChef Celebrity reveló su lucha contra las drogas y el alcohol

La sexta temporada de MasterChef Celebrity llegó a su fin hace varios días dejando como indiscutible ganadora a Carolina Acevedo. Sin embargo, toda una polémica se desató luego del triunfo de la famosa actriz, pues más allá de convertirse en tendencia en las redes sociales las críticas por “trampa” no faltaron, dejando claro que quienes realmente se lo merecían eran Nela González o Adrián Parada. Pues además de ganarse el cariño de la gente mostraron sus habilidades a lo largo del programa RCN televisión. Sin embargo, las historias detrás de cada uno de los famosos tampoco han pasado de largo, en especial, uno de sus participantes quien confesó su lucha contra las drogas y el alcohol.

Se trata de uno de los concursantes quien más logró destacarse en la pasada temporada e incluso estuvo de visita en uno de los capítulos de esta versión de MasterChef Celebrity, ‘Estiwar G’, conocido por su personaje de ‘Ñero’ y también por el famoso ‘Toxitour’. Pero, más allá de encargarse de divertir a la gente también guarda una historia de vida bastante compleja.

Recientemente, ‘Estiwar G’ estuvo invitado a la sección ‘Claro Oscuro’ de ‘El Espectador’. Si bien, en repetidas ocasiones se ha referido a varias de las situaciones que afrontó con las drogas y el alcohol. En esta ocasión dejó ver que no todo es ‘color de rosa’ como muchos creen gracias a la amplia visibilidad que logró adquirir por el programa y por ende, en sus redes sociales.

“Yo no puedo decir que soy la persona que lleva 5 años limpio, yo no te puedo decir eso, si me entiende”. Asimismo, Luis Fernando como es su nombre de pila reiteró que todo es un proceso en el que las subidas y bajadas están más latentes que nunca. Y es que este tipo de ‘tentaciones’ se presentan aún más debido según él, al pertenecer a la farándula nacional.

“En este momento trato de evitar que la reunión que la fiesta, que no sé qué porque sé una cosa me lleva a la otra”. Motivo por el que ‘Estiwar’ prefiere estar en su casa e incluso le gusta, pues utiliza este tiempo para compartir con su familia, pero aun así esta situación no deja de ser complicada en ningún momento, dejando claro que más allá de un psicólogo busca refugiarse en Dios y en el amor y compañía que le brindan sus seres queridos.

“Eso es fundamental para uno mantenerse por la línea”. Además, Arias aseguró que la lucha con el alcohol es de las más fuertes que existen, pues al salir y la calle o estar en una reunión siempre estará presente, “Mis mayores batallas y mis mayores guerras son conmigo en mi cabeza”.